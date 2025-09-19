El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó este jueves en Buenos Aires del 8º Congreso Internacional de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), desarrollado en la Bolsa de Cereales bajo el lema “Las cooperativas del desarrollo argentino”.

En su intervención, el mandatario puso en valor el protagonismo de Entre Ríos en la historia del movimiento cooperativo nacional, al recordar que en Basavilbaso se fundó en 1900 la primera cooperativa del país. “Eso me genera mucho orgullo porque sé el impulso que le han dado a la economía de Entre Ríos”, expresó.

Desafíos y prioridades

Frigerio describió la coyuntura argentina como “tiempos difíciles, pero también de oportunidades”, y subrayó la necesidad de discutir un presupuesto nacional realista, que permita alcanzar el equilibrio fiscal. “Lo complejo, lo que no ha podido hacer durante décadas la dirigencia política, es definir qué deja de ser prioridad para que otras cuestiones centrales pasen a serlo”, sostuvo.

En ese sentido, criticó a sectores que gobernaron el país en las últimas décadas: “He escuchado discursos de pensamiento mágico de gente que gobernó la Argentina durante años, llevándonos a este lugar del que tenemos que salir. No han dado soluciones a los problemas, los han generado”.

Compromiso provincial y consensos

El gobernador reafirmó su compromiso con Entre Ríos, al mismo tiempo que manifestó acompañar al Gobierno nacional en los grandes desafíos. “Quiero que a la Argentina le vaya bien, quiero que al Gobierno nacional le vaya bien, porque sé que eso va a derramar positivamente en los entrerrianos. Y a la par voy a defender, como es mi obligación, los intereses de los entrerrianos”, afirmó.

Consultado sobre las reformas que se proyectan hacia 2026, Frigerio resaltó la importancia del diálogo: “El consenso no es un fin en sí mismo, debe tener un objetivo concreto que es mejorar la vida de la gente. Creo que no estamos tan lejos: es cuestión de sentarnos a trabajar en pos de esa Argentina que muchos soñamos, dejando de lado los egos y las vanidades personales en función del único interés que es innegociable, el de la Argentina”.

Instituciones y democracia

Finalmente, Frigerio destacó la solidez de las instituciones democráticas y advirtió sobre la necesidad de responsabilidad en la política. “La democracia en la Argentina es muy sólida. Lo que debería alarmarnos es la desesperación de algunos sectores por ocupar espacios de poder, porque gobernar implica sacrificios y una enorme responsabilidad con la sociedad”, concluyó.

El congreso reunió a productores, cooperativas, dirigentes, economistas, funcionarios, candidatos y jóvenes vinculados al sector. Estuvo encabezado por el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, y reafirmó la relevancia del cooperativismo en el desarrollo económico y social del país.