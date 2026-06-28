En el marco de las celebraciones por el 118° aniversario de Aranguren, el gobernador Rogelio Frigerio participó este fin de semana de las actividades organizadas por el municipio, donde la tradicional conmemoración se complementó con una muestra de emprendedores, productores y referentes del sector agroindustrial.

Durante la recorrida por los distintos stands, el mandatario destacó que este tipo de encuentros permiten poner en valor el trabajo de quienes impulsan el desarrollo económico de las comunidades.

"Estas visitas son importantes para estar cerca del que trabaja, del que produce y del que genera empleo. Nuestra principal función como Estado es acompañarlos, ayudarlos a resolver problemas y brindar herramientas para que puedan seguir creciendo", expresó.

Financiamiento y beneficios para emprendedores

Frigerio repasó algunas de las políticas que, según indicó, impulsa el Gobierno provincial para fortalecer la actividad privada.

Mencionó los créditos gestionados a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y sostuvo que Entre Ríos es una de las provincias que más financiamiento ha solicitado a ese organismo durante la actual gestión.

También destacó los beneficios impositivos destinados a quienes invierten o desarrollan nuevos emprendimientos en la provincia.

Reclamo por la carga tributaria

Durante el contacto con productores, el gobernador volvió a insistir en la necesidad de reducir la presión impositiva sobre el sector agropecuario.

En ese sentido, señaló que continuará acompañando el reclamo para que el Gobierno nacional disminuya las retenciones, al considerar que se trata de una medida que favorecería la competitividad de la producción entrerriana.

Asimismo, planteó como desafío estratégico potenciar la transformación de la producción agrícola en carne y alimentos con mayor valor agregado.

"Tenemos todas las condiciones para convertir a Entre Ríos en una de las principales provincias productoras de proteína animal de la Argentina. Es un objetivo posible si seguimos acompañando a los sectores que generan empleo y riqueza", afirmó.

Una fiesta que puso en valor el trabajo local

El intendente de Aranguren, Luis Siebenlist, agradeció la presencia del gobernador y destacó el acompañamiento de la Provincia a las iniciativas que promueve la comunidad.

"Nos sentimos valorados en el esfuerzo que realizamos y también los sectores productivos perciben ese acompañamiento", sostuvo.

El jefe comunal explicó que la decisión de integrar a emprendedores y productores a los festejos por el aniversario responde a la intención de reconocer el aporte que realizan diariamente al crecimiento de la localidad.

"Queremos que quienes trabajan, producen e invierten en Aranguren se sientan parte de esta celebración y reconocidos por el rol que cumplen en el desarrollo de nuestra comunidad", expresó.

Además del gobernador, participaron de la jornada el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y el senador provincial Rafael Cavagna, quienes acompañaron las actividades junto a autoridades locales y representantes de distintos sectores productivos.