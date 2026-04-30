En ese marco, el mandatario felicitó a la nueva presidenta de la UIER, Celeste Valenti, quien asumió recientemente al frente de la institución, y también reconoció la labor del dirigente saliente, Gabriel Bourdin. “Quiero felicitarla por esta nueva responsabilidad en la presidencia de la Unión Industrial de Entre Ríos y agradecerle a Gabriel por estos años de compromiso y dedicación al trabajo gremial y de representación sectorial”, expresó.

Frigerio subrayó además el carácter histórico de la nueva conducción al remarcar que se trata de la primera mujer en ocupar ese cargo dentro de la entidad. “Este es más importante que otros cambios porque Celeste es la primera mujer presidenta de la UIER”, afirmó, al tiempo que destacó la necesidad de sostener una línea de trabajo más allá de los nombres propios. “Más allá de los cambios, hay algo esencial que es la continuidad en el norte, porque para que el trabajo rinda frutos tiene que ser sostenido en el tiempo”, agregó.

Durante su discurso, el gobernador planteó una mirada crítica sobre ciertas prácticas políticas del pasado y llamó a encarar transformaciones estructurales que permitan un desarrollo sostenido. “Es cómodo elegir el camino fácil, el que da los aplausos inmediatos, pero los atajos no se sostienen en el tiempo y no constituyen verdadero desarrollo ni generan innovación”, sostuvo. En esa línea, aseguró que su gestión busca asumir los desafíos de fondo: “No vinimos a trasladar ese costo al que produce ni a patear los problemas hacia adelante, sino a hacernos cargo”.

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En la antesala del Día del Trabajador, Frigerio hizo especial énfasis en la necesidad de generar empleo genuino en el sector privado. “Durante mucho tiempo se habló de los trabajadores, pero no de cómo generar trabajo real, genuino y de calidad”, indicó. Y agregó: “El cambio que estamos impulsando es casi contracultural: es volver a poner al trabajo productivo en el centro y hacer que el Estado sea un facilitador y no una fuente de empleo”.

El mandatario también destacó algunas de las principales medidas impulsadas por su administración para mejorar las condiciones de inversión en la provincia. En ese sentido, remarcó el avance del régimen de incentivo a las nuevas inversiones, que ya cuenta con una importante cantidad de empresas interesadas. “Le sacamos el pie de encima al que produce. Hoy hay casi 130 empresas tramitando su adhesión a este régimen”, señaló. Según precisó, estas iniciativas representan inversiones por alrededor de 300.000 millones de pesos y la posibilidad de generar cerca de 2.000 nuevos puestos de trabajo en Entre Ríos.

En materia impositiva, Frigerio reiteró el compromiso de aliviar la carga sobre el sector productivo. “Tomamos la decisión de que los impuestos bajen en términos reales y que no haya un solo impuesto que suba más que la inflación”, afirmó. Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en la eliminación de tributos distorsivos, como Ingresos Brutos, las retenciones o el impuesto al cheque, mediante un trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado.

Otro de los ejes abordados por el gobernador fue la modernización administrativa y la simplificación de trámites, aspectos que consideró clave para mejorar la competitividad. “Renovamos la legislación ambiental con un certificado único digital que reemplaza procesos que antes podían demorar hasta siete años”, destacó, al tiempo que remarcó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura para acompañar el crecimiento del sector productivo.

Finalmente, Frigerio convocó a sostener un rumbo de largo plazo basado en la articulación entre el Estado y el sector privado. “No podemos abandonar la idea de un Estado que ordena, que escucha y que genera condiciones para quienes producen y dan trabajo”, expresó. Y concluyó: “Tenemos que sostener este norte en el tiempo y, si lo hacemos, no tengo dudas de que los entrerrianos vamos a estar cada vez más cerca de lo que podemos ser”.

La participación del mandatario en la Asamblea de la UIER volvió a poner de relieve la centralidad que el sector industrial tiene en la agenda provincial, en un contexto económico desafiante que exige consensos, previsibilidad y políticas sostenidas para impulsar el desarrollo y la generación de empleo.