"Si los entrerrianos quieren cambiar y apostar por otra cosa después de larguísimos 20 años de apostar por el mismo signo político, eso va a ocurrir en cualquier fecha”, afirmó este jueves 27 de abril el diputado nacional por Entre Ríos, Rogelio Frigerio en diálogo con el Nueve; agregando que "Hay que hablar de los problemas de la gente, no de la fecha de las elecciones".



“Esa especulación de la política para ver si logran torcer un poquito el mandato popular, no va a pasar", sostuvo el diputado y agregó: "No es un tema que me saque el sueño. "No me encontré a ningún entrerriano preocupado por la fecha de las elecciones. Sin embargo, gran parte de la política provincial está enfrascada en ese tema”.



También se refirió a la decisión de Alberto Fernández de no competir por la reelección presidencial. "¿Cómo vas a ir por una reelección si todavía no asumiste tu primer mandato? Eso es lo que piensa la gente. La gente no ve al presidente como un presidente que asumió su rol. Este es el peor gobierno desde que recuperamos la democracia. No movió el amperímetro esa decisión", afirmó.



"Lo que genera más angustia es ver a un gobierno que tres años y unos meses de haber asumido la gestión, no ha asumido la responsabilidad de gobernar. Se pelean entre ellos, evaden la responsabilidad y le echan la culpa siempre a otro", concluyó.