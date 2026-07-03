Al referirse al caso, el mandatario señaló que la causa investiga el otorgamiento de préstamos falsos destinados a emprendedores que, según la investigación judicial, terminaban en manos de funcionarios. "La Justicia tiene la obligación de investigar. No estoy dispuesto a judicializar la política, como tampoco politizo la Justicia. Exijo que la Justicia se ocupe y llegue hasta las últimas circunstancias", sostuvo.

Frigerio remarcó que el objetivo principal debe ser reparar el daño causado a la sociedad. "La mayor reparación para los entrerrianos no es solo que haya condenas, sino que se recuperen los fondos públicos que les fueron robados. La Justicia se tiene que ocupar de encontrar esa plata que se robaron", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que esos recursos pertenecen a todos los entrerrianos y deben volver al Estado para transformarse en obras, servicios y políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población.

El gobernador consideró además que la investigación debe permitir reconstruir el recorrido de los fondos públicos y esclarecer el alcance completo de la maniobra.

"No sé quién es responsable, hasta qué instancia de Gobierno hay responsabilidades en este como en todos los casos de corrupción que han salido a la luz de esos años, pero claramente hay una responsabilidad política, no se pueden hacer los sonsos", expresó.

Finalmente, Frigerio insistió en que los entrerrianos tienen derecho a conocer toda la verdad sobre estos hechos, a que se determinen todas las responsabilidades y a que el Estado recupere cada peso posible de los recursos públicos que fueron desviados.