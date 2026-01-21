Los cambios se dieron en dos etapas. En una primera instancia, se produjeron los reemplazos derivados de la asunción de exfuncionarios como legisladores. En una segunda etapa, se avanzó en una reconfiguración más profunda del organigrama, con traspaso de áreas, enroques y nuevas designaciones.

Según pudo confirmar el sitio Letra P, este martes se firmó el decreto que detalla las nuevas competencias dentro de la estructura gubernamental. Entre miércoles y jueves se conocerán los decretos con las designaciones formales en los cargos, lo que mantiene en expectativa a varios funcionarios que aguardan conocer con precisión su nuevo rol dentro del gabinete.

Boleas suma poder en el área económica

Uno de los movimientos más relevantes es el fortalecimiento del ministro de Hacienda, Fabián Boleas, quien incorpora bajo su órbita las áreas de Transporte y de Energía. Ambas dependían hasta ahora del Ministerio de Planeamiento, que tras la salida de Darío Schneider quedó a cargo de Hernán Jacob.

Boleas, considerado el principal custodio de las cuentas provinciales, viene ganando protagonismo político y público, con un perfil cada vez más visible y una marcada identificación con el radicalismo, un dato que no pasa desapercibido dentro de la interna oficialista.

En Energía, la crespense Noelia Zapata deja su cargo y será reemplazada por el ingeniero Jorge Tarchini, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente general de Enersa. En Transporte, Aníbal Steren, exvocal del IAPV, asumirá en lugar de Diego Elsesser. El lugar de Steren en el Instituto de la Vivienda será ocupado por Eduardo López Segura, exdirector del Túnel Subfluvial por Entre Ríos.

En tanto, Gonzalo Atencio, dirigente de Crespo y hombre de confianza de Schneider, asumirá la Coordinación General Ministerial, cargo que ocupaba Jacob.

Nancy Ballejos desembarca en Desarrollo Humano

Otro de los movimientos políticos de peso es el ingreso de la exdiputada y actual presidenta del PRO entrerriano, Nancy Ballejos, al Ministerio de Desarrollo Humano. Estará al frente de la Secretaría de Gestión Social, que cambiará de denominación y ampliará sus competencias.

Ballejos, que había asumido una banca en Diputados en reemplazo de Pedro Galimberti, consolida así su lugar como una de las figuras centrales del frigerismo. El cargo era ocupado por Pablo Omarini, quien pasará a desempeñarse en el IAPV.

Reordenamiento en Industria y Producción

La Secretaría de Industria, bajo la órbita del Ministerio de Producción que conduce Guillermo “Willy” Bernaudo, también tendrá cambios. Catriel Tonutti continuará al frente del área de Industria, mientras que Noelia Zapata asumirá nuevas responsabilidades en Comercio Exterior, Minería y Defensa del Consumidor.

Además, Zapata coordinará la nueva Agencia de Desarrollo de Entre Ríos, un organismo que tendrá como objetivo central la captación de inversiones para la provincia.

Más movimientos en el gabinete

Entre otras modificaciones, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, se incorporará al directorio del IAPSER en representación del Poder Ejecutivo, en reemplazo de Pablo Martene. Desde el gobierno recordaron que Frigerio prohibió la acumulación de sueldos, por lo que Colello deberá optar por un solo salario dentro del Estado.

La Secretaría de Modernización, conducida por Emanuel Gainza, incorporará el área de Ciencia y Técnica, aunque aún no se definió el responsable político de ese espacio.

Finalmente, el arquitecto Luis Uriona dejará su vocalía en el IAPV para asumir como secretario de Planificación e Inversión, bajo la órbita del Ministerio de Planeamiento.

Con estos cambios, Frigerio busca ordenar la estructura estatal, concentrar áreas estratégicas y fortalecer perfiles técnicos y políticos en puestos clave. La reorganización marca el inicio de una nueva etapa de su gestión, con el foco puesto en la eficiencia administrativa, el control del gasto y la consolidación del rumbo político del gobierno provincial.