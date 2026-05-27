La actividad contó además con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a autoridades provinciales, municipales y directivos de Enersa.

Durante el acto, Frigerio remarcó la importancia de la obra para el desarrollo industrial de la ciudad y aseguró que uno de los principales objetivos de la gestión provincial es eliminar los obstáculos que frenan la inversión y la generación de empleo.

“Ramírez tiene un parque industrial en expansión y necesitaba contar con la energía suficiente para seguir creciendo”, expresó el mandatario entrerriano. En ese sentido, sostuvo que “no podemos permitir que falten obras básicas que condicionen el desarrollo de nuestras industrias”.

El gobernador también destacó los cambios impulsados en materia energética y aseguró que Entre Ríos logró reducir significativamente el costo de la electricidad. “Teníamos la energía más cara del país y muchas obras pendientes. Hoy estamos ejecutando infraestructura y somos una de las provincias con la energía más barata”, afirmó.

Frigerio valoró además el vínculo de trabajo conjunto con Santa Fe y señaló que ambas provincias comparten problemáticas y desafíos comunes dentro de la región centro productiva.

“Hemos aprendido mucho de la experiencia santafesina y de la gestión de Pullaro. Siempre es positivo mirar lo que hacen bien otras provincias, adaptarlo y trabajar de manera coordinada”, manifestó.

Por su parte, Pullaro elogió el ritmo de inversiones que atraviesa Entre Ríos y consideró que la nueva infraestructura energética representa una herramienta clave para potenciar el sector productivo.

“Es notable la cantidad de obras que se están llevando adelante. Esta subestación fue pensada para fortalecer la industria y acompañar el crecimiento del parque industrial de Ramírez”, señaló el gobernador santafesino.

El acto contó también con la presencia de la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; y el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, entre otras autoridades.

Una obra clave para el crecimiento industrial

La nueva infraestructura energética fue ejecutada por Enersa con una inversión cercana a los 900 millones de pesos.

La subestación está ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 385,73, en cercanías del camino vecinal lindante al cementerio municipal.

Los trabajos incluyeron la construcción de dos campos de transformadores equipados con máquinas de 5 MVA de potencia cada una, además de cuatro salidas de distribución de 13,2 kilovoltios, una sala de comando, sistemas de comunicación y control, e integración al sistema Scada.

Gracias a esta tecnología, la operación podrá ser supervisada y controlada de manera remota desde el Centro de Control de Enersa, ubicado en Paraná.