El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, desarrolló este viernes una agenda de actividades en la ciudad de Victoria que incluyó la puesta en funcionamiento de la nueva base operativa de la Brigada Forestal de la Policía de Entre Ríos, la inauguración de obras de ampliación en el hospital geriátrico Dr. Domingo Cuneo y la entrega de financiamiento para proyectos de infraestructura urbana.

La primera actividad estuvo vinculada a la habilitación de la base operativa de la Brigada Forestal, una infraestructura destinada a fortalecer la prevención y el combate de incendios en el sur entrerriano y la zona de islas. La obra demandó una inversión superior a los 277 millones de pesos, financiada en un 90 por ciento con recursos provinciales.

Durante el acto, Frigerio destacó la importancia estratégica de la ubicación elegida y recordó que la obra había quedado inconclusa en 2023. Además, señaló que el traslado del equipamiento y del personal especializado permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias ambientales.

La nueva dependencia funcionará como centro operativo permanente y espacio de capacitación para brigadistas, fortaleciendo el trabajo coordinado con otras instituciones vinculadas a la gestión de riesgos y la protección ambiental.

Ampliación del hospital geriátrico

Posteriormente, el mandatario provincial encabezó la inauguración de la ampliación del hospital geriátrico Dr. Domingo Cuneo, institución que alberga actualmente a 72 personas mayores.

La obra incluyó la construcción de tres nuevos consultorios y demandó una inversión cercana a los 39 millones de pesos. Durante la recorrida, Frigerio destacó la labor cotidiana del personal del establecimiento y valoró el compromiso de quienes desempeñan funciones en el lugar.

Fondos para pavimentación de barrios

La jornada concluyó con la formalización de un aporte financiero destinado a la Municipalidad de Victoria para la ejecución de obras de infraestructura urbana.

Se trata de un préstamo de 249,4 millones de pesos proveniente del Fondo Fiduciario de Infraestructura Municipal (FFIM), que será destinado al programa “El Barrio a la Calle”. La iniciativa contempla la pavimentación de 21 cuadras en distintos sectores de la ciudad considerados prioritarios por sus necesidades de conectividad y accesibilidad.

Al referirse a la herramienta financiera, el gobernador destacó que el fondo fue creado para brindar a los municipios una alternativa de financiamiento que les permita ejecutar obras sin depender exclusivamente de recursos propios.

Según se informó, las intervenciones previstas beneficiarán a barrios ubicados dentro de los bulevares de Victoria y contribuirán a mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos.

Con esta asignación, Victoria se convirtió en el quinto municipio entrerriano en acceder a financiamiento a través del FFIM, instrumento mediante el cual ya se han destinado más de 1.186 millones de pesos para proyectos de infraestructura en distintas localidades de la provincia.

De las actividades participaron también la intendenta de Victoria, Isa Castagnino; los ministros de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob; y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; además de autoridades policiales, sanitarias y legislativas provinciales.