El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes la apertura de la 4° Muestra de la Construcción, que se desarrolla en la Sala Mayo de la capital entrerriana. En su discurso, el mandatario destacó la importancia del sector para el desarrollo de la provincia y aseguró que su gestión trabajará en los próximos 27 meses para concretar obras estratégicas en distintas localidades.

La exposición reúne a 60 empresas del rubro, que exhiben innovaciones, tecnologías y servicios vinculados a la construcción. Ante empresarios, autoridades y representantes gremiales, Frigerio subrayó que el objetivo de su administración es que la maquinaria del sector “esté en las rutas, en los hospitales, en las escuelas, haciendo lo que tienen que hacer, que es trabajar en los cimientos del desarrollo de nuestra provincia”.

El gobernador hizo referencia a las gestiones en curso para acceder a financiamiento y regularizar deudas con empresas constructoras. También mencionó los avances en la agilización de procesos estatales, con el fin de que los pagos y redeterminaciones de precios de los contratos se realicen “en tiempo y forma”.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) para establecer un listado consensuado de obras prioritarias en Entre Ríos. Según explicó, la iniciativa busca garantizar continuidad en proyectos estratégicos más allá de los cambios de gobierno, en el marco de una planificación de largo plazo.

“Estamos comprometidos a llevar adelante estos proyectos en los 27 meses que restan de gestión y confiamos en que los objetivos se alcanzarán exitosamente”, aseguró Frigerio, quien agradeció la participación de las empresas presentes por “mostrar todo lo que podemos ser” como provincia.

En el acto de apertura acompañaron al mandatario la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el presidente de Camarco, Gustavo Weiss; y la titular de la delegación Entre Ríos de la entidad, Laura Hereñú, entre otras autoridades.

La 4° Muestra de la Construcción se enmarca en la 146° reunión del Consejo Federal de Camarco y permanecerá abierta al público con entrada libre y gratuita hasta el domingo 14 de septiembre.