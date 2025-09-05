El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes el acto inaugural del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°3 “Mariano Moreno”, ubicada en Puíggari. Junto a la directora Patricia Popp y el intendente Darío Heinze, compartió el tradicional corte de cintas con el que quedó oficialmente habilitada la obra, cumpliendo así un anhelo largamente esperado por la comunidad educativa.

Del acto participaron también la viceintendenta Claudia Erbes, el senador Gustavo Vergara, el diputado Lénico Aranda, exdirectores de la institución, autoridades provinciales y municipales, además de docentes, estudiantes, vecinos e invitados especiales.

Una demanda histórica

La construcción del edificio responde a un reclamo iniciado en 2010, cuando el entonces director Milton Gerber presentó el proyecto ante el gobierno provincial. Tras años de gestiones, idas y vueltas, finalmente se concretó la licitación y la ejecución de la obra, que culminó con la entrega de llaves a la actual directora, profesora Patricia Popp, el pasado 19 de agosto de 2025.

Hasta ahora, la secundaria funcionaba en el mismo inmueble que el nivel inicial, primario y el instituto docente, lo que generaba superposición de turnos y limitaciones para talleres y educación física. Con el nuevo edificio, la Escuela Secundaria N°3 podrá dictar clases en el turno mañana y disponer de espacios propios adecuados para sus más de 100 estudiantes.

Un edificio moderno y seguro

La flamante institución cuenta con seis aulas con capacidad para 30 alumnos cada una, equipadas con ventiladores y armarios, un Salón de Usos Múltiples (SUM) con cocina y baños, un playón deportivo, laboratorio, sala de computación, sala de profesores, sectores administrativos, sanitarios, un patio interno de formación con mástil y un sistema contra incendios que mejora la seguridad edilicia.

Un acto cargado de emoción

El acto formal se desarrolló en el SUM con la participación de las banderas de ceremonia, la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, seguidos de reflexiones y bendiciones religiosas. Luego, dirigieron palabras a los presentes la rectora Patricia Popp, el intendente Darío Heinze y el gobernador Rogelio Frigerio.

Frigerio destacó el valor de la educación como pilar del desarrollo:

“Es en la escuela donde se forja la grandeza de una provincia y de un país. No puede haber nada más importante que el trabajo y la educación”, afirmó. Y agregó: “Se estudia para ser libre. Cuanto más formado se está, mayor es la posibilidad de elegir y de ser libre en la vida”.

Por su parte, la directora Patricia Popp se mostró emocionada:

“Estamos muy felices, porque sinceramente es la escuela que nuestros estudiantes se merecen. Llevó muchos años, mucho esfuerzo y muchas puertas que golpeamos, pero hoy podemos disfrutar de este hermoso espacio”.

En tanto, el intendente Darío Heinze expresó su orgullo y agradeció el acompañamiento del gobierno provincial:

“Muchos años pasaron para esto, pero llegó el día. Quiero destacar a los docentes, exdocentes, rectores y vecinos que hicieron posible este logro. Y agradecer al gobernador por hacerse cargo de lo que faltaba en la edificación. No es poca cosa para nosotros. Es un orgullo para la escuela y para nuestra localidad”.

La inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°3 “Mariano Moreno” representa un hito para Libertador San Martín y marca el inicio de una nueva etapa educativa con infraestructura moderna, segura y adaptada a las necesidades de los estudiantes.