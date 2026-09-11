Durante una entrevista con Eduardo Feinmann, el gobernador Rogelio Frigerio repasó algunas de las principales decisiones impulsadas por su gestión y planteó la necesidad de que la política vuelva a escuchar a la ciudadanía.

En relación con la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, recordó que fue un compromiso de campaña y que la medida forma parte de la reforma previsional aprobada recientemente.

“Yo entendía que había que empezar por casa, que había que empezar por eliminar primero los privilegios de los políticos. Entendía que las pensiones vitalicias eran un privilegio por estar cuatro años gobernando”, afirmó.

“Por lo menos para mí, no correspondía cobrar toda la vida una pensión. Y así lo hicimos. Simplemente eso: cumplir con la palabra”, agregó.

Frigerio también destacó el acompañamiento de la vicegobernadora Alicia Aluani a la decisión que puso fin a un régimen vigente desde hacía más de 60 años.

“La política tiene que escuchar a la gente”

Consultado sobre las PASO, Frigerio sostuvo que el debate debe partir de la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía. “Yo no creo que las PASO sean malas. Lo que creo es que la política tiene que escuchar a la gente”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó que los ciudadanos deban afrontar hasta cinco instancias electorales en un mismo año, mientras la participación viene disminuyendo. “Los políticos se vuelven cada vez más endogámicos y piensan en sus intereses y no en lo que está pensando la gente”, sostuvo.

Relocalización de la planta de hidrógeno

Por otra parte, Frigerio destacó el trabajo realizado junto con la Cancillería argentina y las autoridades uruguayas para lograr la relocalización de la planta de hidrógeno verde proyectada frente a las costas de Entre Ríos.

“Estábamos cerca de tener otro caso Botnia”, afirmó, y recordó que decidió plantear personalmente el tema ante el presidente de Uruguay para evitar un nuevo conflicto entre dos pueblos hermanos.

“Creo que primó el sentido común y el trabajo diplomático”, sostuvo el gobernador, quien remarcó que la provincia decidió priorizar el diálogo antes que judicializar el proyecto.

“Nosotros decidimos no judicializar esto en un primer momento, sino apostar al diálogo con un país hermano y, sobre todo, hermano de Entre Ríos”, concluyó.