El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó este martes un convenio con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, destinado a ampliar y diversificar las líneas de financiamiento disponibles para emprendedores y pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de la provincia.

El acuerdo contempla la incorporación de nuevas herramientas crediticias y el fortalecimiento de las ya existentes, con el objetivo de acompañar el crecimiento, la modernización y la competitividad de los sectores productivos entrerrianos.

Según se informó, los ejes prioritarios incluyen la asistencia a proyectos agroindustriales, turísticos y tecnológicos; el estímulo a inversiones en eficiencia hídrica y energética; y el respaldo a iniciativas lideradas por mujeres y jóvenes emprendedores. También se prevé el acompañamiento a cadenas de valor estratégicas para potenciar el desarrollo provincial.

Durante la rúbrica, Frigerio destacó que la medida constituye “una herramienta concreta para que las MiPyMEs entrerrianas puedan crecer, innovar y generar empleo de calidad en toda la provincia”. En la misma línea, Lamothe subrayó el carácter federal y sostenible de la propuesta, que se canalizará a través de créditos directos del CFI, adaptados a las necesidades específicas de cada sector.

Con este convenio, Entre Ríos y el CFI consolidan una agenda común orientada a ampliar oportunidades, promover la innovación y afianzar un desarrollo con equidad en todo el territorio provincial.