El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó este miércoles 14 de octubre la planta de Calisa 2, perteneciente al Grupo Motta, en General Racedo, donde entregó la adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). El proyecto contempla una inversión acumulada de 45 millones de dólares destinada a ampliar la capacidad productiva de la empresa y fortalecer su presencia en los mercados internacionales.

Durante la recorrida, el mandatario estuvo acompañado por el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; el presidente y CEO de Calisa, Augusto Motta; y el jefe de Finanzas, Emanuel Furlan, quienes brindaron detalles sobre el desarrollo de la iniciativa. Frigerio ya había visitado las instalaciones en septiembre de 2025.

El proyecto comenzó en 2018 y actualmente la planta continúa en proceso de puesta en marcha. La inversión se financió mediante asistencia bancaria, reestructuración de créditos, recursos propios y reinversión de utilidades. Además, la firma accedió a financiamiento con el respaldo del Fondo de Garantía del CFI para ampliar las instalaciones.

Frigerio destacó el potencial de la industria avícola

Durante la visita, el gobernador destacó la importancia de Calisa para la economía provincial y puso el foco en las perspectivas de crecimiento de la actividad avícola.

“Entre Ríos es la principal provincia avícola de la Argentina, con un enorme futuro y potencial para seguir creciendo”, afirmó. También valoró las decisiones de inversión de las empresas del sector y su aporte a la generación de empleo privado.

En ese sentido, sostuvo que el Estado debe acompañar al sector productivo mediante herramientas de financiamiento e incentivos. Mencionó los acuerdos con el CFI y el RINI como instrumentos para facilitar nuevas inversiones.

“Ese es el camino. Nosotros siempre vamos a estar a disposición de todos los empresarios entrerrianos que quieran seguir apostando por crecer, generar más empleo y crear más riqueza”, expresó.

El CFI destacó la magnitud del proyecto

Por su parte, Ignacio Lamothe señaló que el organismo debió adaptar sus procedimientos para acompañar una iniciativa de la magnitud de Calisa 2.

“Como organismo de financiamiento y acompañamiento a las provincias, tuvimos que hacer una reingeniería de nuestros procesos para poder acompañar un proyecto de esta envergadura. Fue un doble desafío”, explicó.

El titular del CFI destacó los avances de la planta, la generación de puestos laborales y los proyectos que la empresa tiene previstos para los próximos años.

“Creo que Entre Ríos tiene muy claro que debe agregar valor a su producción de granos, y nos encanta acompañar ese proceso”, remarcó.

Augusto Motta: “Es una satisfacción ver la generación de empleo genuino”

El presidente y CEO de Calisa, Augusto Motta, expresó su satisfacción por mostrar los avances de un proyecto que comenzó hace ocho años y atravesó distintas demoras antes de llegar a su etapa actual.

“Me siento orgulloso de poder mostrar un proyecto que comenzó en 2018, tuvo sus demoras y que hoy finalmente podemos ver concretado. Es una satisfacción ver la generación de empleo genuino, algo de lo que siempre hablamos con el gobernador, y ver a tantas familias y a una comunidad que crece y se contagia del bienestar que genera la compañía”, manifestó.

El empresario también destacó el vínculo con los productores integrados, a quienes definió como socios estratégicos para desarrollar la actividad y avanzar con nuevas iniciativas.

Motta sostuvo que la empresa busca contribuir al crecimiento de Entre Ríos mediante el aprovechamiento de sus recursos productivos y una mayor industrialización.

“Como empresa productora avícola, creemos que somos uno de los motores que, acompañados por el Estado, pueden ayudar a que Entre Ríos realmente florezca y pase de una etapa centrada en la producción de cereales a otra que genere cada vez más valor agregado”, afirmó.

Empleo y mercados de exportación

Según los datos informados durante la recorrida, Calisa cuenta actualmente con 670 trabajadores y sumó 60 nuevos puestos en los últimos tres meses.

En materia comercial, la empresa tiene 31 mercados habilitados para exportar. De ese total, 19 se encuentran activos y otros dos están en proceso de activación.

Estos indicadores forman parte de la estrategia de ampliación de la capacidad productiva y de desarrollo comercial vinculada con Calisa 2, cuya puesta en marcha continúa en curso.

Una cadena de valor que integra genética y producción avícola

El Grupo Motta participa en distintas etapas de la cadena de valor avícola a través de dos empresas. Cabaña Avícola Feller se especializa en genética, incubación y provisión de pollitas bebé, mientras que Calisa Complejo Alimentario SA se dedica al procesamiento industrial y la comercialización de carne aviar.

En conjunto, ambas compañías emplean a casi mil personas y desarrollan actividades complementarias dentro de la producción avícola.

La adhesión de Calisa 2 al RINI se inscribe en las herramientas provinciales destinadas a acompañar inversiones productivas, impulsar la actividad industrial y promover el empleo en Entre Ríos.

También participaron de la recorrida el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; y los legisladores José Vergara y Lénico Aranda.