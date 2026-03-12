El encuentro se desarrolló en el salón del Centro Cultural local y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del gabinete provincial, además de funcionarios municipales y provinciales.

Durante la reunión, el mandatario provincial destacó la importancia de estos espacios de trabajo conjunto para mejorar la gestión y fortalecer el vínculo entre la provincia y los gobiernos locales.

“Este tipo de reuniones ya se han vuelto habituales en estos primeros años de gestión. Cada 15 días nos reunimos en un municipio de la provincia. La idea es que durante los cuatro años de gobierno podamos visitar la mayoría de las comunas y municipios”, señaló Frigerio.

En ese marco, el gobernador remarcó la necesidad de optimizar la gestión frente al contexto económico actual. “En una época de vacas flacas como esta, donde hay escasez de recursos, tenemos que compensarlo con mejor calidad de gestión. El trabajo en equipo es el camino”, afirmó.

Asimismo, subrayó la importancia del vínculo humano en la gestión pública. “Más allá de las políticas, la política la hacen personas que tienen que conocerse, romper barreras y generar confianza. Cuando eso pasa, las cosas fluyen de una manera mucho mejor”, sostuvo.

Frigerio explicó que uno de los objetivos centrales de estos encuentros es que los equipos provinciales puedan conocer de primera mano las necesidades de cada localidad. “Queremos que mi equipo escuche directamente cuáles son las necesidades del municipio, porque esas tienen que ser inmediatamente nuestras prioridades. Los intendentes conocen con mayor cercanía la realidad de sus vecinos”, indicó.

En ese sentido, destacó que estas instancias permiten mejorar la articulación institucional y agilizar la gestión administrativa. “La idea es que a partir de este encuentro la relación sea aún mejor y que podamos agilizar trámites. Muchas veces no depende de estructuras, sino de compromiso con los expedientes y de trabajar en conjunto”, agregó.

Por su parte, la intendenta Miraglio valoró la visita del gabinete provincial y la posibilidad de generar un espacio de diálogo directo con los funcionarios. “Me siento más que orgullosa y honrada de recibirlos. Es la primera vez que se realiza en nuestra localidad una reunión de estas características, donde podemos hablar, escuchar y aprender para trabajar juntos y encontrar soluciones para todos”, expresó.

La presidenta municipal también destacó el acompañamiento del gobierno provincial desde el inicio de la gestión y señaló que, pese al complejo contexto económico, el trabajo conjunto permite avanzar en respuestas para la comunidad.

“Conocemos la realidad de la provincia y del país, pero creemos que trabajando en conjunto se pueden llevar adelante muchas cosas”, concluyó.