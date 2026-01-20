El gobernador Rogelio Frigerio presidió una nueva reunión de gabinete en la que se abordaron temas centrales para la gestión provincial, entre ellos los preparativos para el histórico acto del 3 de Febrero por la Batalla de Caseros, la inauguración de obras en 12 escuelas con el inicio del ciclo lectivo, avances en el nuevo modelo de salud con la incorporación del hospital de la Baxada y la próxima visita de funcionarios nacionales.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores y contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

Al término de la reunión, el ministro de Gobierno y Justicia, Manuel Troncoso, calificó el encuentro como “muy interesante” y detalló los principales ejes tratados. En primer lugar, se refirió a la organización del acto conmemorativo por la Batalla de Caseros, que se realizará el próximo 3 de febrero.

“Estamos muy abocados a lo que va a ser el acto del 3 de febrero, el día más importante para la entrerrianía, para nuestra provincia, para nuestra historia”, expresó Troncoso, y agregó que se trata de “un gran acto, a la altura de las circunstancias, con mucho simbolismo, con mucho contenido y mucha significancia”.

En segundo término, el ministro destacó el inicio del ciclo lectivo y celebró la posibilidad de inaugurar obras en 12 establecimientos educativos. “Es una grata noticia poder inaugurar obras en 12 escuelas para el comienzo de clases. Eso llevó mucho trabajo y compromiso, desde Planeamiento, desde la Cafesg, desde el CGE, y hoy lo estamos pudiendo hacer realidad”, señaló.

En materia de salud, Troncoso anticipó avances concretos en la implementación de un nuevo modelo de gestión. “Se hablaron muchos temas acerca de la gestión de salud provincial, de lo que va a ser el nuevo sistema, el nuevo modelo, con el hospital de la Baxada incorporado, por voluntad política del gobernador, como un efector más dentro del sistema público de salud. La verdad que con muchos avances y muy contentos”, subrayó.

Finalmente, confirmó la visita este jueves del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. “Estamos muy honrados de contar con la visita del ministro para repasar temas de agenda conjunta entre provincia y Nación”, indicó, y explicó que junto al gobernador estuvieron intercambiando ideas sobre los temas que involucran a ambos niveles de gobierno, con el objetivo de establecer una agenda de trabajo común.