El gobernador Rogelio Frigerio presidió este miércoles una nueva reunión de gabinete en la Casa de Gobierno, donde junto a su equipo analizó los principales lineamientos del Presupuesto 2026, recientemente presentado en la Legislatura provincial.

Del encuentro participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo. Durante la reunión, el mandatario provincial remarcó que el nuevo presupuesto “mantiene las prioridades del anterior” y “pone el foco en los bienes y servicios más sensibles para la población: salud, educación, seguridad e infraestructura”.

“Vamos a hacer obras en cada rincón de la provincia, vamos a intervenir el cien por ciento de las rutas, hospitales y escuelas”, afirmó Frigerio al detallar los objetivos del plan de gobierno plasmados en el proyecto de ley.

El gobernador realizó además un repaso de los logros alcanzados desde el inicio de su gestión, entre los que destacó “la disminución de la presión impositiva en 2024 y 2025”, medida que —según explicó— “busca acompañar al sector productivo y fortalecer la actividad económica”.

Otro de los puntos subrayados por Frigerio fue la política de subsidios al consumo eléctrico:

“Hemos podido sostener subsidios importantes, tanto para los sectores más vulnerables como para los de la producción. Pasamos de ser la provincia más cara en 2023, en términos de la boleta de energía eléctrica, a estar en la mitad de la tabla; hoy ocupamos el puesto 11, y el objetivo es seguir bajando en ese ránking”, aseguró.

Asimismo, el mandatario destacó el cambio en la lógica de funcionamiento del Estado, mencionando como ejemplo el proyecto MiradorTec, que transformó un edificio originalmente destinado a oficinas públicas en un polo tecnológico de innovación, economía del conocimiento e inteligencia artificial.

“Estamos muy orgullosos de haber convertido ese espacio en el polo tecnológico más moderno del país”, enfatizó.

Con la presentación del Presupuesto 2026, el gobierno provincial busca consolidar la continuidad de sus principales políticas de Estado, sosteniendo la inversión en áreas estratégicas y promoviendo la eficiencia en la gestión pública.