La celebración, marcada por una fuerte impronta patriótica y popular, incluyó el tradicional Tedeum en la Catedral San José, un desfile cívico-militar en el Parque de la Estación y el despliegue del Gran Pericón Nacional, del que participaron más de 2.000 parejas de baile, consolidando una de las postales más destacadas de la jornada.

Durante su discurso oficial, Frigerio invitó a reflexionar sobre el significado actual de la libertad y el compromiso ciudadano en la construcción del país.

“Cada 25 de mayo nos obliga a hacernos una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué hacemos con la libertad que heredamos?”, expresó el mandatario, al recordar que la Revolución de Mayo de 1810 representó el momento en que un pueblo decidió comenzar a hacerse cargo de su propio destino.

Llamado a la unidad y al diálogo

En ese marco, el gobernador sostuvo que gobernar implica asumir decisiones profundas para ordenar el Estado y erradicar privilegios, con el objetivo de consolidar una administración más transparente y sostenible.

Asimismo, remarcó la necesidad de superar divisiones y construir consensos duraderos para avanzar en las transformaciones estructurales que el país necesita.

“Estoy convencido de que las únicas transformaciones duraderas son las que se construyen con diálogo, con consensos y con la capacidad de pensar más allá de nosotros mismos”, enfatizó Frigerio.

En ese sentido, convocó a recuperar una visión patriótica basada en el respeto, la convivencia democrática y la posibilidad de debatir ideas sin confrontaciones destructivas.

El mandatario llamó a fortalecer una ciudadanía comprometida, capaz de sostener diferencias políticas o ideológicas dentro de un marco de respeto mutuo y construcción colectiva.

Una fiesta de identidad y tradiciones

Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, resaltó la importancia histórica de la fecha y valoró la consolidación de esta celebración como una auténtica expresión de la identidad local y las tradiciones entrerrianas.

“Sigamos luchando por ser libres, porque la libertad es convivencia, es respeto sin sumisión, diálogo sin imposición”, afirmó el jefe comunal.

Davico también convocó a la ciudadanía a trabajar de manera conjunta, más allá de las diferencias, para construir un país con mayores oportunidades y una convivencia social basada en el respeto y la participación.

Masiva participación popular

La jornada patriótica contó con una amplia convocatoria de vecinos, estudiantes, instituciones, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas, que acompañaron cada una de las actividades desarrolladas en distintos puntos de la ciudad.

El Tedeum, el desfile cívico-militar y el tradicional Gran Pericón Nacional reafirmaron el carácter cultural, histórico y comunitario de la conmemoración, en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.