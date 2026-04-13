El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presidió este 2 de abril las actividades oficiales en conmemoración del 44º aniversario de la Guerra de Malvinas en la localidad de General Galarza. Acompañado por el intendente Fabián Menescardi, ministros y legisladores, el mandatario provincial rindió homenaje a los héroes que defendieron la soberanía nacional en el Atlántico Sur.

Debido a las inclemencias climáticas, el acto central debió trasladarse al salón de la Iglesia Luterana “San Pablo”, luego de una ceremonia de ofrenda floral realizada en el monumento a los caídos ubicado en la Plaza San Martín. Durante el encuentro, las autoridades hicieron entrega de placas de reconocimiento a los veteranos presentes.

En su discurso, Frigerio destacó el valor y la entrega de quienes participaron del conflicto bélico. “Nuestros veteranos de Malvinas son el testimonio vivo del coraje argentino. En la figura de todos ustedes, quiero recordar también a nuestros héroes caídos, cuya entrega sigue iluminando el camino de nuestra nación”, expresó. Además, subrayó que aquellos jóvenes fueron “verdaderos hombres” que combatieron en condiciones extremas por amor a la patria.

El gobernador también hizo un llamado a la unidad nacional, al señalar que la causa Malvinas trasciende las diferencias. “La causa Malvinas nos convoca a estar unidos más allá de cualquier diferencia. Nos exige defender la democracia y las instituciones con la misma firmeza con la que nuestros combatientes defendieron la integridad territorial de la nación”, afirmó, y agregó que la soberanía también se construye a través del trabajo cotidiano por el desarrollo del país.

Por su parte, el intendente de General Galarza, Fabián Menescardi, valoró la presencia de las autoridades provinciales y de los seis veteranos que residen en la comunidad. “Malvinas es una de las pocas causas que nos une a todos por igual. Ojalá haya muchas causas más que nos tengan unidos, que nos encuentren en familia, porque eso somos”, manifestó.

En tanto, el excombatiente Sergio Wilhem brindó un emotivo testimonio en el que remarcó la importancia de mantener viva la memoria durante todo el año. “Nosotros los veteranos mantenemos esa llama encendida que se llama Malvinas. Sepan todos que Malvinas no es solamente el 2 de abril, Malvinas es todo el año. Hablemos de Malvinas en las aulas y convoquemos a los veteranos”, expresó.

La jornada incluyó además un recorrido por las obras que se desarrollan en la comisaría local. Participaron del acto el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y los ministros de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; de Economía, Fabián Boleas; y de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, junto a legisladores nacionales y provinciales.