“El Estado tiene que gestionar para la gente, no para sí mismo”, afirmó este viernes el gobernador Rogelio Frigerio al encabezar una reunión conjunta de gabinete provincial y municipal en la localidad de Valle María, junto al intendente Mario Sokolovsky.

El encuentro contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios de ambos equipos de gobierno, y los legisladores departamentales José Gustavo Vergara y Lénico Aranda.

Trabajo en territorio

Frigerio destacó que este tipo de reuniones “son una práctica que instalamos desde el primer día de gestión: trabajar en el territorio, conocer de primera mano los problemas e impulsar que nuestros equipos interactúen de la manera más fluida posible. En un contexto tan difícil como el que nos toca, lo más importante es dar respuesta a los vecinos”.

En la ocasión, el mandatario recibió la declaración de huésped de honor y ponderó la dinámica productiva de Valle María: “La localidad sintetiza muchas de las cosas que queremos para la provincia: un Estado que soluciona problemas y que genera condiciones para que haya trabajo en el sector privado, donde realmente se crea riqueza y empleo de calidad”.

Desarrollo local como modelo

El gobernador remarcó que el desafío de Entre Ríos es replicar modelos como el de Valle María en todo el territorio: “Necesitamos un Estado chico pero eficiente, que trabaje para la gente y en favor del desarrollo de las pymes, del comercio, de la industria y del campo”.

Durante la reunión de gabinete se abordaron temas vinculados al centro de salud local y al proyecto de unificación edilicia de la escuela técnica, para lo que la provincia propuso una ampliación mediante administración delegada.

Valoración del municipio

Por su parte, el intendente Sokolovsky resaltó el valor del encuentro: “Si bien tenemos diálogo con ministros y funcionarios, tenerlos hoy acá, mano a mano, con nuestro equipo, es muy positivo”.

Recorrida por emprendimientos

En el marco de la visita, Frigerio también recorrió el Atelier de la diseñadora Romina Wasinger, quien representará a Entre Ríos en septiembre en la feria internacional de moda La Coterie, en Nueva York, dentro del programa “Diseño entrerriano en el mundo”.

Más tarde visitó la empresa Roskopf Amoblamientos, que impulsa la producción y el empleo local desde hace tres años y abastece a ciudades como Paraná, Crespo, Villa Libertador San Martín, La Paz, Victoria, Federal y Rosario.