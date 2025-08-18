Acompañado por la intendenta Alicia Oviedo; el presidente de la Sociedad Rural de Federal, Matías Alexis Pompar; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el titular de Farer, Nicasio Tito; y el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, entre otras autoridades, el mandatario subrayó: “El campo, la industria, el comercio y los servicios son la base de nuestro desarrollo. Cuando el Estado acompaña al productor, la provincia se pone de pie”.

Un Estado presente junto al sector

Frigerio reconoció las dificultades económicas y estructurales que atraviesa la provincia, pero sostuvo que su gestión trabaja “sin excusas” para dar respuestas. “La crisis es consecuencia de décadas de populismo, demagogia y corrupción. Nunca antes los gobiernos provinciales tuvieron tantas responsabilidades y tan pocos recursos, pero desde el primer día nos pusimos a trabajar junto a ustedes para revertir tantos años de desidia”, afirmó.

Entre las medidas mencionadas, destacó:

Infraestructura vial: priorización de accesos productivos y escolares, organización de frentes de trabajo según el tránsito y control conjunto con entidades del agro.

Tributación y energía: eliminación de tasas de la boleta de luz y reducción de la presión impositiva, lo que coloca a Entre Ríos con los costos por hectárea y de energía más bajos de la Región Centro.

Producción ganadera: implementación del Documento Único de Tránsito (DUT), con casi 120.000 documentos emitidos para movilizar más de 5 millones de cabezas de ganado.

Sanidad animal: convenio para genética y control de garrapata, tomado por Senasa como plan modelo.

“No prometemos milagros, pero sí continuidad y resultados medibles en el territorio. Falta mucho, pero este gobierno está dejando todo para apoyar al campo. Nuestro ADN es la cultura del esfuerzo”, concluyó.

Reconocimientos y actividades

El presidente de la Sociedad Rural de Federal, Matías Pompar, agradeció la presencia del gobernador, mientras que Nicasio Tito (Farer) destacó que hacía más de 25 años que un mandatario provincial no participaba de un acto inaugural en Federal. En la misma línea, el vicepresidente de CRA, José Colombatto, valoró el acompañamiento del gobierno entrerriano.

Durante su visita, Frigerio también colocó una ofrenda floral en el busto de José de San Martín en Plaza Urquiza y recorrió obras en el camping local, que cuentan con financiamiento nacional administrado por la provincia.