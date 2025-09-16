La vicegobernadora Alicia Aluani, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, ministros del gabinete provincial y secretarios municipales acompañaron al mandatario en la jornada. También estuvieron presentes la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; el titular del IAPV, Manuel Schönhals; el presidente de Vialidad Provincial, Ezequiel Donda; y el senador departamental Rafael Cavagna.

Temas en agenda

Durante la reunión se abordaron las principales necesidades de la comunidad. Frigerio remarcó que “las prioridades que nos marcó el intendente pasan a ser nuestras prioridades también. El intendente y su equipo son quienes mejor conocen las problemáticas de los vecinos, y eso lo tenemos que tomar como base para avanzar en conjunto en la solución de los problemas”.

Entre los temas tratados se destacó la necesidad de avanzar con obras de infraestructura, como un nuevo pozo de agua, mejoras en los accesos y la pavimentación de calles. Además, se planteó la situación de recursos municipales actualmente inmovilizados. “Vamos a trabajar para destrabar esos fondos, de modo que el municipio pueda destinarlos a obras que hoy son prioritarias”, aseguró el gobernador.

Otro punto fue la situación edilicia de la Escuela N° 9 Félix Frías, institución centenaria que requiere reparaciones urgentes. “Nos llevamos esa preocupación y el compromiso de dar una respuesta a los temas planteados”, señaló Frigerio.

Palabras del intendente

El intendente Luis Gaioli valoró la decisión de realizar la reunión en Hernández. “Esto es para nosotros muy importante. Planteamos cuestiones administrativas y de obras necesarias para el desarrollo de nuestra localidad, como el asfaltado y enripiado de un camino de acceso alternativo para el tránsito pesado”, expresó. Además, adelantó que se mantendrán futuras reuniones con los responsables de las distintas áreas ministeriales para avanzar en cada tema.

Recorrida por instituciones locales

En el marco de la visita, el mandatario recorrió la Escuela N° 9 Félix Frías, el playón del polideportivo y la Biblioteca Popular La Vieja Estación. Allí dialogó con vecinos y referentes comunitarios sobre las principales demandas locales, reafirmando el compromiso de acompañar al municipio en la gestión de soluciones concretas.