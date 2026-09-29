El gobernador Rogelio Frigerio visitó el espacio institucional de Entre Ríos en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), que se desarrolla en el predio de La Rural, en Buenos Aires. La provincia participa junto a Chaco, Corrientes y Santa Fe dentro de la propuesta turística de la Región Litoral.

Durante la recorrida, Frigerio estuvo acompañado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto. Allí tomó contacto con representantes del sector y operadores turísticos.

En el marco de la celebración por las 30 ediciones de la FIT, el gobernador recibió además un reconocimiento a Entre Ríos por su participación y acompañamiento a lo largo de las distintas ediciones de la feria."Seguimos trabajando para posicionar a Entre Ríos como uno de los lugares más importantes para hacer turismo en la Argentina", sostuvo Frigerio.

El mandatario destacó el movimiento generado por la feria y el interés de los operadores turísticos. "Estoy impresionado por el movimiento y el interés que despierta la FIT cada año más en los operadores turísticos. Hoy es un día de ronda de negocios y está colmado de profesionales", señaló.

En ese sentido, remarcó que Entre Ríos cuenta con diferentes atractivos y productos turísticos que pueden ampliar su presencia en el mercado nacional. "Tenemos con qué, la gente, los paisajes, la infraestructura, la tranquilidad que se viven en Entre Ríos, y hay que mostrarlo y salir a venderlo bien", afirmó.

Frigerio mencionó entre las propuestas provinciales el turismo de eventos deportivos y culturales, los festivales de música, las fiestas tradicionales, los ríos, las termas, el turismo rural y el patrimonio histórico. "Hay muchísimas cosas que hay que potenciar y esta feria sirve para eso, para potenciar las increíbles cosas que tenemos en la Argentina y particularmente en Entre Ríos", expresó.

Entre Ríos busca posicionarse como destino pet friendly

Durante su visita a la FIT, el gobernador también se refirió a la estrategia de la provincia para facilitar el turismo con mascotas. "De ahora en adelante en Entre Ríos la gente puede viajar con sus mascotas. Somos amigables con las mascotas porque Entre Ríos se declaró como provincia con propósito pet friendly", indicó.

Según explicó, la iniciativa apunta a acompañar una tendencia creciente entre quienes buscan viajar durante las vacaciones o realizar escapadas de fin de semana sin dejar a sus animales.

Frigerio señaló que la provincia ya cuenta con acuerdos con numerosos establecimientos hoteleros que permiten el ingreso de mascotas y consideró que esta modalidad puede generar nuevas oportunidades para el sector turístico. "Estamos muy esperanzados que eso también le dé un impulso grande al turismo en Entre Ríos", remarcó.

Scioli destacó el potencial turístico entrerriano

Por su parte, Daniel Scioli destacó el potencial turístico de la provincia y señaló que las propuestas vinculadas con la naturaleza responden a una demanda creciente de los visitantes. "Es lo que hoy el turista argentino e internacional busca: vivir experiencia y contacto con la naturaleza", afirmó.

El funcionario nacional mencionó además la ocupación hotelera registrada en Gualeguaychú durante el Mundial de Canotaje y adelantó que se analiza la realización de un encuentro de todos los parques nacionales del país en el Parque Nacional El Palmar. Según indicó, la propuesta busca posicionar al área protegida entrerriana como un espacio de referencia para el desarrollo de actividades deportivas dentro de los parques nacionales.

Scioli también valoró la presencia de Frigerio en la FIT junto a operadores turísticos y representantes de distintas localidades entrerrianas. "Han hecho un gran esfuerzo para poner en valor y mostrar su oferta turística de playas y ruta del vino, entre otras propuestas", señaló.

Una provincia, diez microrregiones

La participación de Entre Ríos en la FIT 2026 se desarrolla bajo el concepto "Entre Ríos: 10 microrregiones, un solo destino". La propuesta busca mostrar el territorio provincial como una oferta turística integrada, en la que las distintas localidades y regiones complementan sus atractivos y experiencias.

Durante la feria se presentan productos vinculados con las termas, el turismo de sol y playa, la naturaleza, el turismo rural, las convenciones y eventos, la pesca deportiva, los carnavales, la cultura y el patrimonio. También tienen presencia las propuestas relacionadas con el turismo del vino, los ríos y las experiencias en contacto con la naturaleza.

El espacio entrerriano funciona además como punto de encuentro para municipios, prestadores turísticos y otros actores del sector. Durante la feria se desarrollan reuniones institucionales, rondas comerciales, presentaciones de productos y acciones de promoción. El objetivo es fortalecer la identidad turística de Entre Ríos y ampliar las oportunidades comerciales para los destinos y prestadores de la provincia.