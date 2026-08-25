El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió el Puerto de Diamante y destacó el proceso de recuperación de la actividad portuaria en la provincia, con inversiones públicas y una creciente participación del sector privado.

Durante la visita, el mandatario sostuvo que el desarrollo de los puertos y de la logística puede convertirse en una fuente de nuevas inversiones, actividad económica y empleo.

“Más puertos y más actividad portuaria es más trabajo para los entrerrianos, más riqueza y más generación de empleo”, afirmó Frigerio.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, autoridades provinciales y representantes del municipio y del sector portuario.

Entre Ríos busca recuperar protagonismo en la actividad portuaria

Frigerio destacó la ubicación geográfica de Entre Ríos y la disponibilidad de vías navegables como factores centrales para potenciar el transporte fluvial.

“Entre Ríos tiene un enorme potencial desde el punto de vista de la logística, por nuestra ubicación geográfica y por los ríos con los que contamos”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la provincia concentra cerca del 90% del cabotaje fluvial de granos de la Argentina, una participación que, según sostuvo, evidencia un potencial que durante años permaneció subutilizado.

“Eso habla del potencial enorme que tenemos y que lamentablemente estaba adormecido”, afirmó.

Para el gobernador, los puertos y los ríos deben ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo económico de Entre Ríos.

“Nuestros ríos y nuestros puertos son parte fundamental de nuestro desarrollo futuro”, sostuvo.

Inversiones públicas y participación privada

Durante la recorrida, Frigerio puso el foco en la articulación entre el Estado y las empresas privadas para incrementar el movimiento portuario.

“Estamos haciendo inversiones que no se habían hecho antes, estamos trabajando con el sector privado, formamos parte por primera vez en la historia de la hidrovía y eso también va a ser el puntapié inicial de muchísimas inversiones del sector privado”, explicó.

El mandatario reconoció que se trata de un proceso que demandará tiempo, pero consideró que la provincia ya comenzó a avanzar sobre uno de sus principales desafíos logísticos.

“Esto genera riqueza para la provincia. No es un proceso de un día para el otro, pero había que empezarlo”, afirmó.

Empresas vuelven a operar en el puerto de Diamante

El intendente de Diamante, Ezio Gieco, destacó el regreso de empresas vinculadas al sector agropecuario a las operaciones portuarias.

Mencionó particularmente a Cargill, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la Agrícola Regional, que actualmente cargan cereal en la terminal diamantina.

Para el jefe comunal, este movimiento representa una señal de mayor confianza del sector privado en las condiciones para operar en el puerto.

“Eso es ver tranquilidad, seguridad jurídica a la hora de operar y saber que tienen hoy un Estado que es proproducción”, sostuvo Gieco.

La logística como clave para la competitividad entrerriana

El secretario de Industria, Catriel Tonutti, también destacó el papel que puede jugar el transporte fluvial en la economía provincial.

“El aprovechamiento de los ríos es fundamental para hacer competitiva a la provincia. Eso es algo que realmente nos ocupa: ser competitivos y generar inversiones”, señaló.

En ese marco, mencionó la incorporación de un convoy de barcazas con capacidad para transportar unas 28.000 toneladas de soja.

Además, destacó el objetivo de reactivar puertos que actualmente se encuentran subutilizados e incorporar a Ibicuy a la hidrovía como puerto de salida de la producción entrerriana.

Diamante amplió su capacidad de operación

El presidente del Ente Autárquico Puerto Diamante, Aldo Cardinali, destacó las mejoras realizadas en la terminal y explicó el funcionamiento de la rada portuaria, constituida hace poco más de un año.

Según detalló, se trata de una infraestructura natural que no requiere inversiones provinciales en dragado, aunque sí demanda trabajos destinados a garantizar condiciones seguras para las operaciones.

El objetivo es que las embarcaciones puedan llegar al muelle provincial N.º 7 para abastecerse de combustible, agua potable y otros servicios, generando además actividad para el taller de reparación de embarcaciones.

El primer convoy completo de barcazas marcó un nuevo paso

La recuperación de la actividad tuvo uno de sus principales hitos en julio de 2026, cuando el Puerto de Diamante recibió por primera vez un convoy completo de barcazas portacontenedoras, con dos escalas sucesivas.

El movimiento fue presentado como un nuevo paso en la recuperación de la terminal y en su posicionamiento dentro del esquema de transporte fluvial entrerriano.

Además, la ampliación de la rada portuaria permitió incrementar su capacidad de operación de dos a tres convoyes, mejorando las condiciones para recibir embarcaciones y ampliar la escala de las operaciones.

Por su ubicación sobre el río Paraná, el puerto diamantina busca consolidarse así como un nodo estratégico para el transporte fluvial, la logística y el comercio regional.

Una apuesta al río como motor de desarrollo

La recorrida de Frigerio volvió a poner en agenda uno de los desafíos económicos de Entre Ríos: aprovechar su posición geográfica y su extensa red de vías navegables para reducir costos logísticos, atraer inversiones y darle mayor salida a la producción.

Para el Gobierno provincial, la recuperación de los puertos no se limita al movimiento de cargas. La apuesta es que una mayor actividad portuaria genere más empleo, inversiones y oportunidades para las ciudades vinculadas al río.