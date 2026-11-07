El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes 6 de noviembre, junto al intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, la inauguración de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura. La celebración se desarrolla hasta el domingo 8 en el Predio Ferial de la ciudad, con la participación de empresas, productores, industrias, emprendedores e instituciones.

Organizada por la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, la muestra reúne propuestas vinculadas con la producción, la tecnología, la gastronomía y los espectáculos musicales.

Durante el acto inaugural, Frigerio destacó la importancia de la actividad para la economía entrerriana y definió a la avicultura como un modelo de desarrollo para la provincia.

“Probablemente sea una de las fiestas nacionales más importantes, más trascendentes, por lo que representa la avicultura en nuestra provincia”, expresó. Luego agregó: “La avicultura representa exactamente el modelo de desarrollo que queremos para Entre Ríos”.

El peso de la cadena avícola en Entre Ríos

El mandatario provincial destacó la participación de Entre Ríos en la producción avícola nacional y su impacto en el empleo.

Según los datos mencionados por Frigerio, más del 62% de las granjas de pollos parrilleros del país están radicadas en la provincia. Además, señaló que en Crespo se produce casi una cuarta parte de los huevos que se consumen en Argentina.

El gobernador también indicó que la cadena avícola genera más de 22.000 puestos de trabajo directos y moviliza a otras actividades vinculadas con la producción.

“Demuestra cómo una actividad puede impulsar el desarrollo de muchas otras”, sostuvo.

Alivio fiscal, financiamiento y obras para el sector

En su discurso, Frigerio repasó las medidas implementadas por el Gobierno provincial para acompañar a la actividad avícola.

Entre ellas, mencionó la reducción a la mitad de la alícuota de Ingresos Brutos para los integradores de pollos, que pasó del 3% al 1,5%, y la incorporación de la avicultura al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).

También enumeró el seguro multirriesgo Escudo Maíz, la digitalización de trámites ambientales y las obras previstas en la Ruta Provincial 32, además de las gestiones vinculadas con la Ruta Nacional 12.

Las medidas, según explicó, forman parte de una estrategia para mejorar las condiciones de producción y acompañar el crecimiento de la cadena agroindustrial entrerriana.

Cerutti: “La producción, el trabajo y la innovación son nuestra vidriera”

El intendente Marcelo Cerutti destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y el valor de la Fiesta Nacional de la Avicultura como expresión de la identidad productiva de Crespo.

El jefe comunal señaló que la celebración combina espectáculos artísticos de alcance nacional con el objetivo central de mostrar el potencial económico y social de la ciudad.

“Tampoco queremos perder la esencia de esta fiesta, de lo que es justamente nuestra vidriera, la producción, el trabajo, la innovación; que va de la mano de todo lo que es la avicultura. Es la oportunidad de mostrarnos también con nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro deporte”, manifestó.

Cerutti también hizo referencia al aporte de las empresas y productores para sostener el evento. En ese sentido, afirmó que la fiesta “se autofinancia” y que “el financiamiento viene de los productores y de las empresas del sector”.

Gallinger destacó la tecnología y la vinculación con las universidades

Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Gallinger, puso el acento en la participación de Entre Ríos en la producción avícola nacional y en la incorporación de nuevas tecnologías.

“En estos tres días le vamos a mostrar a la Argentina y al mundo que acá en Entre Ríos se produce más del 50 por ciento de toda la producción nacional en cuanto a la avicultura. Eso nos llena de orgullo y a la vez nos llena de responsabilidades, porque hay que mantener esta tecnología y seguir avanzando”, expresó.

Gallinger señaló que la exposición permite mostrar avances en robótica e inteligencia artificial aplicados a la actividad. También destacó la relación entre el sector productivo y las universidades.

“Esta interacción que tenemos desde la asociación con las universidades es uno de los pilares fundamentales, porque las carreras que hoy las universidades proponen son necesarias para la avicultura”, afirmó.

Concurso de Pollo al Disco Solidario y propuestas para el público

La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura cuenta con un programa que incluye el pabellón avícola, espacios de exposición y cocineros en vivo que elaboran platos a base de pollo.

Una de las propuestas centrales será el Concurso de Pollo al Disco Solidario, previsto para este domingo 8 de noviembre. Participarán 14 equipos representantes de instituciones, que competirán por premios por un total de 20 millones de pesos destinados a proyectos comunitarios.

Del acto inaugural participaron también los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el diputado nacional Darío Schneider y la diputada nacional Alicia Fregonese, entre otras autoridades provinciales y nacionales.

La celebración continuará durante este sábado y domingo en el predio ferial de Crespo, con actividades para el sector productivo y propuestas culturales, gastronómicas y musicales.