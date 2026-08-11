El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó los principales cambios implementados por su gestión en materia económica, tributaria y previsional durante su participación en el ciclo “Democracia y Desarrollo: Avances en proceso y desafíos pendientes”, organizado por Clarín.

El mandatario entrerriano compartió el panel “Políticas públicas para la inversión y la competitividad” con sus pares de Catamarca, Raúl Jalil; San Juan, Marcelo Orrego; Córdoba, Martín Llaryora; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Durante su exposición, Frigerio puso el foco en las reformas impulsadas en Entre Ríos y sostuvo que las provincias tienen un papel central para mejorar las condiciones de inversión y generación de empleo.

Frigerio: “Las provincias pueden hacer mucho para construir una Argentina más competitiva”

El gobernador afirmó que las provincias “pueden y están haciendo mucho para aportar a construir una Argentina más competitiva” y destacó que Entre Ríos avanzó sobre reformas que, según sostuvo, fueron postergadas durante décadas.

Entre los principales cambios mencionó el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), la reducción de impuestos y la reforma del sistema previsional.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

“Entre Ríos pierde un millón de dólares por día en el déficit de la Caja de Jubilaciones”, afirmó Frigerio, al defender la reforma previsional recientemente aprobada por la Legislatura provincial.

Según explicó, el objetivo es reducir progresivamente el déficit y liberar recursos para destinarlos a otras áreas de la gestión.

Reforma previsional y acuerdo con Anses

Frigerio también destacó el acuerdo alcanzado recientemente con Anses, mediante el cual Entre Ríos recibirá un anticipo de $120.000 millones destinado a compensar parte del déficit previsional correspondiente a 2026.

El gobernador calificó el entendimiento como un avance significativo en el reclamo de los fondos que Nación adeuda a la provincia y señaló que el monto supera en un 62% la suma de los anticipos recibidos durante 2024 y 2025.

En paralelo, defendió la reforma del sistema previsional provincial, que —según sostuvo— busca garantizar su sustentabilidad a largo plazo y preservar el 82% móvil, sin afectar derechos adquiridos.

El Gobierno provincial busca reducir el gasto

Otro de los ejes de la exposición fue el control del gasto público.

“Los gobernadores estamos arriba de cada peso que se gasta, controlando que no se expanda el gasto público improductivo”, sostuvo Frigerio.

En ese sentido, explicó que la provincia afronta mensualmente el pago de alrededor de 120.000 salarios y casi 80.000 jubilaciones, y planteó como objetivo reducir progresivamente esa estructura para contar con mayores recursos destinados a otras políticas públicas.

“Estoy haciendo un plan para que en el tiempo eso se vaya achicando, poder de nuevo también bajar los impuestos más rápido y dedicar más recursos a cambiarle la vida a la gente para mejor”, afirmó.

RINI: 156 empresas y 3.000 empleos comprometidos

Frigerio destacó especialmente los resultados alcanzados mediante el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), creado por la provincia luego de su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional.

Según informó, 156 empresas ya adhirieron al RINI y comprometieron la generación de unos 3.000 nuevos puestos de trabajo, principalmente vinculados con el sector industrial.

El esquema contempla beneficios impositivos para las nuevas inversiones y establece que durante un período de hasta 15 años no se cobren determinados impuestos provinciales y municipales a los proyectos alcanzados.

“El impuesto más costoso es la inversión que no se hace. Yo priorizo la generación de empleo ante cualquier otra cuestión”, afirmó el gobernador.

Menos Ingresos Brutos y más incentivos a la inversión

Dentro de las medidas implementadas, Frigerio también enumeró la reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos para sectores considerados estratégicos.

Entre ellos mencionó a la industria, productores primarios, transporte de carga y obras de infraestructura.

Además, destacó la eliminación de más de 100 tasas provinciales, como parte de una estrategia destinada a simplificar la relación entre el Estado y el sector privado.

La intención, según planteó, es mejorar las condiciones para quienes producen, invierten y generan empleo en Entre Ríos.

“El sector privado es el único que puede generar riqueza”

En otro tramo del encuentro, el gobernador planteó la necesidad de avanzar hacia nuevos acuerdos políticos y fiscales que permitan dar previsibilidad a las inversiones.

“Siempre es bueno acordar cosas que en otros países son obviedades, pero que claramente por nuestra historia acá todavía no lo son”, sostuvo.

Frigerio consideró además que existe un cambio en las demandas de la sociedad hacia los gobiernos.

“La gente nos está demandando otras cosas y nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que los gobiernos provinciales y municipales deberían concentrar buena parte de su agenda en facilitar la actividad del sector privado.

“El sector privado es el único que puede generar riqueza”, remarcó.

El desafío: sostener las reformas y bajar impuestos

Hacia el cierre de su exposición, Frigerio planteó que el Estado debe acompañar el proceso de transformación económica que atraviesa el país.

“El Estado en esta transición tan difícil de modelos, en donde yo claramente comparto el rumbo del actual, tiene un trabajo muy importante de acompañar, facilitar, bajar impuestos y consensuar con el Gobierno nacional”, expresó.

Finalmente, consideró necesario avanzar hacia un nuevo consenso fiscal que genere reglas previsibles para quienes decidan invertir en el país y en las provincias.