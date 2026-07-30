El gobernador Rogelio Frigerio sostuvo que la reciente reforma previsional representa un paso clave para sanear las cuentas públicas de Entre Ríos y generar condiciones que permitan reducir la carga impositiva sobre el sector productivo.

Lo hizo este jueves durante la apertura de la XIX Reunión del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), realizada en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde compartió escenario con la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, y referentes del empresariado provincial.

"El Estado dejó de sentarse primero en la mesa"

En su discurso, Frigerio afirmó que su gestión impulsa un cambio en la relación entre el Estado y el sector privado.

"Durante mucho tiempo el Estado se sentó primero en la mesa. Primero los cargos, las estructuras y los privilegios, y recién después se pensaba en quienes producen. Nosotros dimos vuelta esa lógica", expresó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que el Estado deje de ser un obstáculo para la inversión y se convierta en un facilitador del desarrollo económico.

Reforma previsional, uno de los ejes del discurso

Uno de los principales anuncios giró en torno a la reciente reforma de la Caja de Jubilaciones, aprobada por la Legislatura provincial.

El mandatario consideró que la medida constituye "un paso histórico" para reducir el déficit estructural de la provincia y aseguró que permitirá liberar recursos para fortalecer áreas prioritarias y avanzar en una reducción de impuestos.

"La reforma apunta a corregir un problema que condicionaba las finanzas públicas y limitaba las posibilidades de crecimiento", sostuvo.

Inversiones, beneficios fiscales y menos burocracia

Frigerio también repasó algunas de las medidas impulsadas por su administración para incentivar la llegada de inversiones privadas.

Entre ellas destacó la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones, organismo que busca acompañar a las empresas durante todo el proceso de radicación y expansión.

Además recordó que Entre Ríos fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y en sancionar un régimen provincial de promoción.

Según explicó, las nuevas inversiones que generen empleo podrán acceder a beneficios fiscales por un período de hasta 15 años.

Otro de los puntos mencionados fue la implementación del Certificado Único Ambiental Digital, una herramienta que busca agilizar trámites vinculados a habilitaciones ambientales y reducir tiempos administrativos para el sector productivo.

"La política tiene que escuchar a quienes producen"

Durante su exposición, el gobernador insistió en que el crecimiento económico dependerá del protagonismo del sector privado.

"Hoy la política escucha a los empresarios y trabaja para resolver sus problemas. Así debería haber sido siempre", afirmó.

También convocó a los representantes del empresariado a convertirse en actores centrales de la transformación provincial y reiteró el compromiso de su gabinete de trabajar junto al sector productivo para impulsar nuevas inversiones y generar empleo.

El respaldo del Consejo Empresario

Por su parte, el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss, remarcó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las instituciones para impulsar el desarrollo de la provincia.

Durante su intervención respaldó las reformas impulsadas por el Gobierno provincial y consideró que la reciente modificación del sistema previsional constituye una medida necesaria para garantizar la sustentabilidad de las cuentas públicas.

Asimismo, planteó la necesidad de continuar avanzando hacia un Estado más eficiente y moderno.

"Un Estado fuerte no es el que recauda cada vez más, sino el que administra mejor los recursos que aportan los ciudadanos", concluyó.