El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, defendió enfáticamente la intervención del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y respaldó el proyecto de nueva ley que será tratado próximamente en el Senado provincial. En declaraciones públicas, el mandatario cuestionó con dureza el funcionamiento histórico del organismo, al que calificó como “una estructura capturada por intereses corporativos” y denunció la existencia de una supuesta “industria del juicio” generada desde el interior mismo del Iosper.

“La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos. Iosper fue utilizado durante años como un botín de guerra por sectores sindicales. No me van a amedrentar jamás”, afirmó con contundencia Frigerio en declaraciones reproducidas por el portal Análisis Digital. El gobernador aseguró que su gestión presentó documentación en la Justicia que revelaría serias irregularidades administrativas y financieras en el manejo de la obra social. No obstante, aclaró que será el Ministerio Público Fiscal el encargado de avanzar con las investigaciones: “Nosotros no somos jueces”, sostuvo.

El mandatario también expresó su intención de modificar la identidad institucional del organismo. En ese sentido, propuso cambiar el nombre del Iosper, al recordar que su actual denominación fue establecida durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. “Queremos un nombre que represente a la democracia y a un nuevo tiempo para los trabajadores estatales”, señaló.

Frigerio elogió la gestión del actual interventor, Mariano Gallegos, y anticipó que le gustaría que continúe en funciones en la etapa posterior a la aprobación de la nueva ley. Sin embargo, aclaró que aún no ha conversado el tema con él.

Al ser consultado sobre si haría algo diferente en el proceso que inició con la intervención, Frigerio reflexionó: “No tengo puntualmente algo, pero quizá aclarar un poco más las cosas que nunca sospeché que se iban a poner en duda”. En ese sentido, mencionó que el nuevo proyecto de ley incluye aspectos que no estaban contemplados anteriormente por considerarse “obvios”, como la no privatización, la continuidad del carácter solidario del sistema y la prohibición de la tercerización.

“Todas esas cosas fueron puestas negro sobre blanco en el dictamen de comisión que salió hoy en el Senado, simplemente para desterrar las mentiras que impulsaron aquellos personajes que no quieren perder espacios de poder ni curros. Ahora no tienen más argumentos para oponerse a la ley”, subrayó el gobernador.

Finalmente, Frigerio insistió en que el proyecto apunta a rescatar a la obra social del estado crítico al que fue llevada durante dos décadas de manejo ineficiente, y remarcó que su gobierno está decidido a cambiar de raíz una estructura que, según sus palabras, dejó de priorizar a los afiliados y se convirtió en un aparato al servicio de intereses corporativos.