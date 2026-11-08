El gobernador Rogelio Frigerio confirmó que el Gobierno de Entre Ríos sostendrá durante el próximo año los beneficios energéticos destinados al sector arrocero. El anuncio se realizó durante su visita a la XVIII Fiesta Nacional del Arroz, que se desarrolla del 6 al 8 de noviembre en San Salvador.

El mandatario recorrió el predio ferial junto al intendente local, Jorge Horacio Zambón, y mantuvo encuentros con representantes de la Mesa del Arroz y del sector agroindustrial para analizar la situación de la actividad.

"Vamos a sostener los beneficios que venimos llevando adelante desde este año, para el año que viene, sobre todo en el sector energético. Ya es un compromiso", afirmó Frigerio.

El gobernador señaló que la cadena arrocera enfrenta un escenario de variabilidad de los precios internacionales y márgenes de rentabilidad ajustados, por lo que consideró necesario brindar previsibilidad y acompañamiento a los productores.

Costos, infraestructura y competitividad

Durante su recorrida, Frigerio destacó la importancia de la producción arrocera para la economía entrerriana y planteó la necesidad de continuar trabajando sobre los principales costos que afectan al sector.

"Esta es una de las grandes fiestas nacionales que tenemos y que nos representan. El arroz es una de las producciones más importantes de la provincia, donde somos claramente muy competitivos y donde queremos seguir creciendo, trabajando junto con los productores para resolver los problemas que se van sucediendo", expresó.

Entre los temas abordados mencionó el costo de la energía, el estado de los caminos rurales y las condiciones de comercialización.

También destacó la reducción de la alícuota del IVA del 27% al 10,5% y las tareas de mantenimiento y recuperación de la red vial rural mediante la ley de consorcios camineros.

Según explicó, el objetivo es administrar los recursos de manera más eficiente y acercar las respuestas a las necesidades de cada zona productiva.

El gobernador también reivindicó el papel del campo en la recuperación económica del país. "El campo ha sido el que nos ha sacado adelante después de cada crisis y esta vez no va a ser la excepción", sostuvo. En ese sentido, afirmó que los productores deben contar con condiciones que les permitan desarrollar su capacidad de trabajo e inversión.

Zambón destacó el acompañamiento provincial

El intendente de San Salvador, Jorge Horacio Zambón, agradeció la presencia del gobernador y valoró el acompañamiento a una celebración vinculada con la identidad productiva de la ciudad.

"Estamos muy agradecidos al gobernador por tomarse el tiempo de venir, estar cerca de todos los pueblos de la provincia y acompañarnos, sobre todo en estas cosas que tienen que ver mucho con lo nuestro, con lo identitario, como lo es el arroz", manifestó.

Además, destacó que el encuentro permitió intercambiar opiniones sobre la realidad productiva y los desafíos que comparten las distintas actividades agropecuarias.

Un remate de 8.200 cabezas de ganado en la Fiesta del Arroz

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Arroz también tuvo como protagonista al sector ganadero. Por primera vez, se realizó un remate de 8.200 cabezas de ganado dentro del predio ferial, una actividad que sumó una nueva dimensión a la muestra agroindustrial.

Frigerio destacó la capacidad de Entre Ríos para transformar proteína vegetal en proteína animal y mencionó el potencial de las cadenas avícola, bovina, porcina y ovina.

"Entre Ríos tiene una enorme capacidad para transformar proteína vegetal en proteína animal. Producimos maíz y soja, y contamos con un potencial enorme en avicultura, ganadería bovina, porcina y ovina", señaló.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar en estrategias que permitan agregar valor a la producción primaria y posicionar a la provincia como referente en la conversión de proteínas. También mencionó herramientas como el seguro multirriesgo para el maíz.

Una muestra del potencial productivo entrerriano

La XVIII Fiesta Nacional del Arroz se desarrolla en San Salvador, reconocida como Capital Nacional del Arroz, con entrada libre y gratuita. La propuesta reúne una exposición agroindustrial, maquinaria, rondas de negocios, capacitaciones técnicas, stands institucionales, emprendedores regionales y actividades gastronómicas y culturales.

La celebración, que se extiende hasta este domingo 8 de noviembre, constituye uno de los principales espacios de encuentro para productores, empresas, instituciones y visitantes vinculados con la actividad arrocera y las economías regionales.