El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves dos nombramientos clave para su gabinete provincial: Carlos Cuenca será el nuevo presidente del Consejo General de Educación (CGE) y Hernán Jacob asumirá como ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Ambos funcionarios reemplazarán a Alicia Fregonese y Darío Schneider, recientemente electos como legisladores nacionales.

La toma de juramento se realizará este viernes a las 10.30, en un acto oficial que será seguido por la primera reunión de gabinete con la participación de los nuevos designados.

Quién queda a cargo de Educación en Entre Ríos

Con la salida de Fregonese, el área educativa quedará bajo la conducción de Carlos Cuenca, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Cuenca fue reelecto en 2024 y mantiene mandato hasta 2028, por lo que deberá solicitar licencia para asumir en el cargo provincial.

Su llegada a la administración entrerriana consolida la influencia de su mentor político, el rector Luciano Filipuzzi, quien a comienzos de año tuvo un breve paso por el gobierno como secretario de Articulación Educativa antes de regresar a la UADER. Filipuzzi mantiene un rol ad honorem en el esquema provincial y fue uno de los primeros dirigentes del ámbito académico en sumarse al equipo técnico que acompañó a Frigerio durante su candidatura.

Cuenca integra ese círculo desde 2022, cuando se incorporó a la Fundación ERA junto al equipo de Filipuzzi. Su designación reafirma el peso que la UADER ha adquirido dentro de la estructura educativa del gobierno provincial.

Contador Público y especialista en docencia universitaria, Cuenca cuenta con amplia trayectoria en gestión pública y académica. En la Municipalidad de Paraná fue subdirector de Presupuesto y subsecretario de Previsión y Suministros, mientras que en la UADER se desempeñó como subsecretario Económico Financiero.

Un hombre de confianza para Planeamiento

El nuevo ministro de Planeamiento, Hernán Daniel Jacob, llega al cargo como una señal de continuidad dentro de la cartera. Abogado y hasta ahora jefe de Gabinete del ministerio, Jacob es considerado un funcionario de la máxima confianza del saliente ministro y ahora diputado nacional Darío Schneider.

Su vínculo político se remonta a la militancia común en la Unión Cívica Radical de Crespo, donde ambos formaron parte del gobierno local que Schneider lideró como intendente. Jacob ocupó allí distintos puestos estratégicos: desde secretario de Gobierno y Obras Públicas hasta responsable de Hacienda y Producción. En 2023 se trasladó a Paraná para acompañar a Schneider en la gestión provincial.

Dentro del Ejecutivo, Jacob logró reconocimiento transversal y fue quien representó al ministerio en la presentación del presupuesto ante la Legislatura este mes, consolidándose como el sucesor natural del ahora diputado.

Transición ordenada en áreas clave

Las designaciones de Cuenca y Jacob permiten al gobernador Frigerio completar la transición en Educación y Planeamiento, dos áreas fundamentales para el desarrollo provincial. Con estos movimientos, la Casa Gris busca asegurar la continuidad de las políticas públicas en marcha, especialmente en un contexto de cambios institucionales producto de la renovación legislativa nacional.

Ambos funcionarios asumirán responsabilidades centrales para el próximo tramo de la gestión: Cuenca deberá conducir la política educativa provincial y fortalecer el vínculo con el sistema universitario, mientras que Jacob comandará la planificación de obras, infraestructura y servicios en un escenario de fuerte restricción presupuestaria.

El acto de este viernes formalizará los cambios y marcará el inicio de una nueva etapa en el gabinete entrerriano.