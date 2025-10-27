Elecciones 2025
Frigerio celebró la victoria de La Libertad Avanza pero llamó a la prudencia: “No es un cheque en blanco”
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, celebró este domingo por la noche el triunfo de la Alianza La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, acompañado por militantes y dirigentes en el búnker provincial.
En un discurso ante sus seguidores, Frigerio destacó que los resultados representan un respaldo al rumbo político y económico de los últimos meses. “Los ciudadanos decidimos no tirar por la borda el esfuerzo de estos meses, no volver atrás y volcarnos a un futuro provisorio que tiene la Argentina así como también nuestra provincia”, expresó.
No obstante, el mandatario provincial se mostró prudente ante la victoria y evitó los triunfalismos. “Hay que escuchar a las urnas cuando perdés y también cuando ganás: de ninguna manera nosotros entendemos que esto es un cheque en blanco”, advirtió.
Frigerio también remarcó que la alianza con La Libertad Avanza y el apoyo al Gobierno nacional se dan “por convicción”, convencido de que las soluciones para el país y la provincia requieren coordinación. “Necesitamos que al Gobierno Nacional y al Presidente le vaya bien para que también nos vaya mejor a todos y a cada uno de nosotros”, sostuvo.
Durante su intervención, el gobernador aprovechó para convocar a la oposición a trabajar de manera conjunta en los desafíos que enfrenta Entre Ríos. “Escuchemos todos los mensajes de la provincia”, pidió Frigerio, en un llamado al diálogo político.