En un discurso ante sus seguidores, Frigerio destacó que los resultados representan un respaldo al rumbo político y económico de los últimos meses. “Los ciudadanos decidimos no tirar por la borda el esfuerzo de estos meses, no volver atrás y volcarnos a un futuro provisorio que tiene la Argentina así como también nuestra provincia”, expresó.

No obstante, el mandatario provincial se mostró prudente ante la victoria y evitó los triunfalismos. “Hay que escuchar a las urnas cuando perdés y también cuando ganás: de ninguna manera nosotros entendemos que esto es un cheque en blanco”, advirtió.

Frigerio también remarcó que la alianza con La Libertad Avanza y el apoyo al Gobierno nacional se dan “por convicción”, convencido de que las soluciones para el país y la provincia requieren coordinación. “Necesitamos que al Gobierno Nacional y al Presidente le vaya bien para que también nos vaya mejor a todos y a cada uno de nosotros”, sostuvo.

Durante su intervención, el gobernador aprovechó para convocar a la oposición a trabajar de manera conjunta en los desafíos que enfrenta Entre Ríos. “Escuchemos todos los mensajes de la provincia”, pidió Frigerio, en un llamado al diálogo político.