El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia, con el objetivo de avanzar en la firma de un convenio entre el Gobierno nacional y la provincia por la compensación de la Caja de Jubilaciones no transferida.

El encuentro representó un paso clave dentro de las gestiones que la administración provincial viene desarrollando para reclamar recursos vinculados al sistema previsional entrerriano y regularizar una deuda histórica que la Nación mantiene con la provincia.

Durante la reunión, las autoridades analizaron los resultados de auditorías recientes sobre la Caja de Jubilaciones, un proceso técnico que no se realizaba desde 2017 y que resulta fundamental para determinar con mayor precisión los montos que le corresponden a Entre Ríos en concepto de compensación previsional.

Un avance técnico y político

Frigerio destacó la importancia del proceso al considerar que se trata de una instancia central tanto desde lo técnico como desde lo político, ya que permitirá avanzar en la organización y regularización de una situación histórica vinculada al financiamiento del sistema jubilatorio provincial.

El mandatario entrerriano remarcó además el valor del trabajo articulado con el Gobierno nacional para alcanzar acuerdos que impacten de manera positiva en la provincia.

Según señalaron desde el Ejecutivo, la definición de estos montos podría representar un alivio financiero para Entre Ríos y fortalecer la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, uno de los ejes sensibles dentro de la administración provincial.

Defensa de recursos provinciales

La reunión se enmarca en una agenda de gestiones que Frigerio viene impulsando ante distintos organismos nacionales con el objetivo de defender los intereses de Entre Ríos y garantizar recursos que permitan mejorar la administración del Estado y sostener áreas estratégicas.

Desde el Gobierno provincial entienden que avanzar en este convenio con Nación podría significar un paso importante para dar previsibilidad al sistema jubilatorio y mejorar el equilibrio financiero en materia previsional.