El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, asumió este martes la presidencia pro tempore de la Región Centro, el bloque de integración conformado junto a Córdoba y Santa Fe, con el compromiso de profundizar una agenda común orientada al desarrollo productivo, la competitividad y la inserción internacional de las tres provincias.

El traspaso de la conducción se concretó durante la XIX Junta de Gobernadores, realizada en la ciudad cordobesa de San Francisco, donde participaron los mandatarios Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro. En el mismo acto también quedó inaugurada la Casa de la Región Centro, la nueva sede institucional del organismo.

Un bloque que concentra el 36% de las exportaciones

La Región Centro reúne a tres de las provincias con mayor peso económico del país. En conjunto representa el 19,5% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino y concentra el 36% de las exportaciones nacionales, consolidándose como uno de los principales polos productivos de la Argentina.

Desde ese escenario, Frigerio sostuvo que la integración regional debe traducirse en políticas concretas que mejoren la competitividad y generen más oportunidades de inversión y empleo.

Hidrovía, infraestructura y controles sanitarios

Durante su discurso, el mandatario entrerriano presentó los principales ejes que buscará impulsar durante su gestión al frente del bloque.

Entre las prioridades inmediatas propuso la puesta en funcionamiento del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, con sede en Rosario, al considerar que la hidrovía constituye una infraestructura estratégica para las economías regionales y el comercio exterior.

Además, reclamó un sistema de control que garantice que los productos importados ingresen al país cumpliendo las mismas exigencias sanitarias y de calidad que deben respetar los productores argentinos.

Retenciones, Mercosur y desarrollo regional

En materia económica, Frigerio reiteró el respaldo de la Región Centro a la reducción progresiva de las retenciones hasta su eliminación, al considerar que representan una carga para la producción y las exportaciones.

También defendió el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que definió como una oportunidad para ampliar mercados y fortalecer la inserción internacional de las economías regionales.

El gobernador sostuvo además que uno de los desafíos será consolidar una matriz productiva sostenible y fortalecer instituciones que garanticen la continuidad de las políticas de integración más allá de los cambios de gobierno.

Una sede permanente para coordinar políticas

Durante la jornada quedó oficialmente inaugurada la Casa de la Región Centro, que funcionará como sede institucional del bloque y como espacio permanente para coordinar políticas públicas entre las tres provincias.

El edificio también albergará el Archivo Histórico de la Región Centro, con el objetivo de preservar la documentación vinculada al proceso de integración iniciado hace más de dos décadas.

Respaldo de Córdoba y Santa Fe

En el acto, tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como su par cordobés, Martín Llaryora, manifestaron su apoyo a la nueva conducción de Frigerio.

Pullaro destacó la importancia de continuar fortaleciendo el bloque como uno de los principales motores económicos del país, mientras que Llaryora resaltó la capacidad del mandatario entrerriano para consolidar el proceso de integración regional.

También participaron el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Con la asunción de Frigerio, Entre Ríos ejercerá durante el próximo año la presidencia pro tempore de la Región Centro, desde donde buscará impulsar una agenda compartida con Córdoba y Santa Fe enfocada en infraestructura, logística, producción, comercio exterior e inversiones.