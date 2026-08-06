El gobernador Rogelio Frigerio anunció este martes un acuerdo alcanzado con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante el cual la Nación reconocerá 120.000 millones de pesos en concepto de compensación por el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

El entendimiento representa el mayor reconocimiento de fondos obtenido por la provincia en el marco de los reclamos por el financiamiento del sistema previsional y, según destacó el mandatario, constituye el resultado de una estrategia sostenida para recuperar recursos que pertenecen a los entrerrianos.

Un acuerdo por el déficit previsional de la Caja de Jubilaciones

Durante una conferencia de prensa, Frigerio calificó el convenio como "un hecho histórico" y explicó que los recursos corresponden a la compensación del déficit de la Caja previsional provincial.

"Queríamos comunicar el acuerdo con el Gobierno nacional, en particular con ANSES, que firmamos el lunes por 120.000 millones de pesos en concepto de compensación del déficit de la Caja de Jubilaciones del Estado provincial", expresó.

El gobernador sostuvo que el acuerdo es la culminación de un proceso iniciado hace más de dos años y medio, orientado a defender los recursos provinciales frente al Estado nacional.

La estrategia para recuperar fondos nacionales

Frigerio recordó que la actual gestión fue la primera en la historia de Entre Ríos en presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar los fondos correspondientes al sistema previsional.

Paralelamente, indicó que se avanzó en un proceso de normalización administrativa de la Caja de Jubilaciones, especialmente en la actualización de las auditorías que ANSES exigía y que permanecían pendientes desde 2017.

Ese trabajo técnico permitió primero obtener anticipos durante 2024 y 2025 y, finalmente, arribar al acuerdo anunciado.

Cómo se pagarán los 120.000 millones

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, explicó que el monto acordado será abonado en 10 cuotas.

Además, precisó que el convenio prevé la posibilidad de incorporar esos fondos al régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre la Nación y la provincia.

"Los 120.000 millones están pautados en diez cuotas, pero el mismo convenio establece que podrán ser incorporados al régimen de extinción de obligaciones recíprocas", señaló.

El funcionario aclaró que esos recursos constituyen un anticipo sobre la deuda previsional y que tanto el déficit reconocido como los pagos efectuados serán actualizados mediante el índice SIPA para determinar el saldo definitivo.

El Gobierno vincula el acuerdo con la reforma previsional

Frigerio sostuvo que la recuperación de estos recursos fortalece la sustentabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones y acompaña el proceso de reforma previsional impulsado por la Provincia.

"Esto tiene que ver con la sustentabilidad de nuestra Caja. Acompaña el esfuerzo que hicimos con la reforma del sistema previsional. Reduce el déficit y disminuye la necesidad de recursos del Estado", afirmó.

En ese sentido, ratificó la decisión de continuar avanzando con reformas estructurales durante el resto de su gestión.

"Vamos a seguir haciendo las reformas que necesita la provincia hasta el último día de nuestro mandato. Estamos mostrando resultados", aseguró.

Qué pasará con los jubilados entrerrianos

Por su parte, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, aclaró que la reforma previsional y el acuerdo con ANSES son procesos independientes.

Explicó que la recuperación de fondos nacionales no elimina la necesidad de fortalecer el sistema previsional provincial para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Además, llevó tranquilidad a los beneficiarios al confirmar que los haberes correspondientes a julio no sufrirán modificaciones como consecuencia de la reforma.

También indicó que quienes perciban sus jubilaciones en septiembre cobrarán con la movilidad correspondiente al mes de agosto y confirmó que todos los trámites y turnos iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva ley continuarán rigiéndose por la normativa anterior.

Un acuerdo que marca un nuevo capítulo en la relación con Nación

El anuncio fue realizado por Frigerio junto al ministro de Economía, Fabián Boleas, y al presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el convenio representa un paso clave en la recuperación de recursos para Entre Ríos y un antecedente importante en la defensa del financiamiento del sistema previsional provincial frente al Estado nacional.