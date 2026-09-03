En el Día de la Industria, el gobernador Rogelio Frigerio anunció en Villaguay un esquema de asistencia destinado a los grandes usuarios productivos de Entre Ríos afectados por los incrementos extraordinarios registrados en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

La medida contempla el diferimiento y financiamiento de pagos para reducir el impacto que tuvieron las subas sobre los costos de las empresas industriales.

El anuncio se realizó durante la inauguración de un Salón de Usos Múltiples en el Parque Industrial de Villaguay, donde Frigerio estuvo acompañado por el intendente Adrián Fuertes y representantes del sector productivo.

Cómo podrán refinanciar los cargos MEM

Según explicó el gobernador, el esquema permitirá refinanciar el Cargo MEM correspondiente a mayo y junio, además de las facturas de julio y agosto.

El monto podrá abonarse en cuotas, con una tasa anual del 15%.

Frigerio explicó que la decisión busca amortiguar el impacto de incrementos extraordinarios vinculados con variables del mercado eléctrico nacional que, según señaló, son ajenas al Gobierno entrerriano.

El gobernador remarcó que la herramienta surgió a partir del diálogo mantenido con los grandes usuarios industriales de la provincia.

“Generar las condiciones para que haya más trabajo”

Durante el anuncio, Frigerio puso el foco en la necesidad de mejorar las condiciones para producir en Entre Ríos y reducir el impacto que tiene el costo energético sobre la actividad industrial.

“No puede haber nada más importante para quienes tenemos responsabilidades en la gestión pública que generar las condiciones para que haya más trabajo en el sector privado”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el objetivo de la gestión es mejorar de manera sostenida la competitividad de Entre Ríos y generar condiciones que permitan ampliar la actividad y el empleo privado.

“Si después de tanto tiempo producir sigue siendo solo para unos valientes, todo el esfuerzo de los industriales sirve de poco”, expresó.

Villaguay inauguró un nuevo espacio en su parque industrial

El anuncio se realizó en el marco de la inauguración de un Salón de Usos Múltiples del Parque Industrial de Villaguay.

El intendente Adrián Fuertes destacó la articulación entre el Municipio y el Gobierno provincial para concretar obras de infraestructura y acompañar el crecimiento del sector productivo de la ciudad.

La actividad reunió además a representantes de empresas y autoridades vinculadas con el desarrollo industrial de la provincia.

Frigerio recorrió un parque solar

Luego del acto, el gobernador visitó el parque solar de Molinos Centro S.A., ubicado dentro del predio industrial de Villaguay.

La instalación cuenta con 260 paneles bifaciales de 595 W y un inversor de 150 kW, alcanzando una potencia total instalada de 154,7 kWp.

La obra demandó una inversión de 150 millones de pesos, financiada mediante una línea de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Según se informó, la energía generada por el sistema representa aproximadamente el 39% del consumo total de la planta y es utilizada directamente en los procesos productivos. Cuando existe un excedente, la energía es inyectada a la red.

Autoridades y representantes del sector productivo

Del encuentro participaron también el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; el senador provincial Juan Pablo Cosso; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; representantes del sector privado y autoridades municipales de distintas localidades de la región.

La jornada combinó así el anuncio de una herramienta de asistencia para afrontar el costo energético con la presentación de obras vinculadas a infraestructura productiva y generación de energía renovable en el ámbito industrial entrerriano.