El anuncio se realizó en el marco del 146° Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que reunió en Paraná a representantes del sector de todo el país. El encuentro tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones y contó con la participación de la presidenta de la delegación entrerriana de Camarco, Laura Hereñú; el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; y la intendenta de Paraná, Rosario Romero. Acompañaron al mandatario provincial el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y los ministros de Planeamiento, Darío Schneider, e de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.

“De los diagnósticos a las decisiones”

En su discurso, Frigerio destacó los avances alcanzados en materia de infraestructura durante sus primeros 20 meses de gestión y remarcó que los compromisos asumidos “no quedaron solo en anuncios, están todos en marcha y se están cumpliendo”.

“El mensaje es claro: con orden, transparencia, planificación y diálogo entre el sector público y el sector privado, podemos transformar la obra pública en desarrollo, y el desarrollo en empleo genuino y bienestar para nuestra gente”, afirmó.

Entre los logros, mencionó la regularización de casi toda la deuda con las empresas constructoras, la reactivación de obras paralizadas, la intervención en un tercio de escuelas, hospitales y rutas provinciales, la implementación de un nuevo sistema de redeterminación de precios y la creación del pliego único de condiciones generales para las obras.

Frigerio también anunció que en 2025 no se renovará la ley de Emergencia en obras y servicios públicos y que se presentará un nuevo proyecto de Ley de Compre Provincial, que priorizará la participación de empresas locales. Asimismo, adelantó que se trabaja en la conformación de una cartera unificada de proyectos de infraestructura, elaborada junto con la Cámara de la Construcción de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“Todo esto confluirá en una verdadera política de Estado: la Ley de Infraestructura Provincial, que asegurará que las obras no dependan más de la discrecionalidad de un gobierno, sino de una estrategia consensuada para las próximas décadas”, subrayó.

Exposiciones de ministros

Durante la jornada también expusieron los ministros Darío Schneider y Fabián Boleas.

Schneider repasó los principales avances provinciales en obra pública y planificación, como la proyección de más de 100 proyectos estratégicos, la digitalización de expedientes y la incorporación de innovaciones, entre ellas el uso de ladrillos PET en escuelas. Subrayó que la nueva ley se complementará con la de Ordenamiento Territorial.

Por su parte, Boleas destacó que la provincia exhibe un ordenamiento de cuentas públicas, reducción del gasto político, perfil de deuda sostenible y mayor inversión en infraestructura. Señaló además que el plan de obras apunta a reducir costos logísticos y aumentar la competitividad productiva.

Un encuentro clave para el sector

El Consejo Federal de Camarco se desarrolló en el marco de la 4° Muestra de la Construcción, que se extenderá hasta el domingo 14 en el Complejo Sala Mayo. El evento busca consolidar a Entre Ríos como un polo estratégico para el sector de la construcción, motor de crecimiento e inversión.