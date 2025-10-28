Este martes, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó la apertura de la 1° Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos, acompañado por el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, y el presidente de la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (Caproler), Sergio Borré. En ese marco, el mandatario anunció la ampliación del Régimen de Incentivos a las Nuevas Inversiones (RINI), que incluirá a los tambos con beneficios impositivos y reintegros energéticos.

La actividad, organizada por Caproler junto a la empresa de comunicación Martín Bustamante, reunió a autoridades provinciales, productores, técnicos y referentes del sector, consolidándose como un espacio de análisis y articulación para el desarrollo de la producción láctea entrerriana.

“Cuando los productores se unen y el Estado acompaña, la provincia crece”

Durante su discurso, Frigerio destacó el valor de la lechería como motor del desarrollo provincial:

“Cuando hablamos de lechería, hablamos de desarrollo, de cómo pasamos del esfuerzo individual al crecimiento colectivo, y transformamos lo que producimos en arraigo, empleo y orgullo”, expresó.

El gobernador remarcó que el encuentro “es la prueba de que la unión del sector no es una utopía” y reconoció a Caproler como “un ejemplo de organización, madurez institucional y mirada de largo plazo”.

Asimismo, celebró el regreso de la Argentina a la Federación Internacional de Lechería (FIL-IDF), destacando la importancia de que el país vuelva a integrarse a un ámbito estratégico para el desarrollo global del sector.

“Entre Ríos quiere ser y va a ser parte activa de esta etapa, porque cada paso que damos afuera fortalece el trabajo y la producción”, aseguró.

Acompañamiento al sector productivo

En su mensaje, Frigerio reconoció los desafíos que enfrenta la cadena láctea, entre ellos la falta de crédito, la conectividad y el estado de los caminos rurales.

“Hasta ahora logramos ocupar el lugar que tenemos gracias a los productores que nunca bajaron los brazos”, dijo, y reafirmó el compromiso de su gestión de “acompañar a los que producen, no con discursos, sino con hechos concretos”.

El mandatario precisó que ya se realizaron intervenciones en un tercio de las rutas provinciales y que se gestionó financiamiento por más de 350 millones de dólares para alcanzar la totalidad de la red vial.

También subrayó las políticas fiscales implementadas por su administración:

“Somos probablemente el primer gobierno que, ante una crisis sin precedentes, en lugar de aumentar impuestos, los bajó y eliminó más de cien tasas”.

En ese contexto, anunció la ampliación del RINI para incorporar a los tambos, con exenciones impositivas y reintegros energéticos como parte de las medidas de estímulo.

“El crecimiento no puede depender de la suerte o del esfuerzo unilateral de quienes emprenden. Invertir en Entre Ríos tiene que convenir, y ese es el camino que estamos construyendo juntos”, concluyó.

Una jornada que integra a toda la cadena láctea

El intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, agradeció la presencia del gobernador y de las autoridades de Caproler, resaltando que la elección de la ciudad para la jornada “nos enorgullece y nos dignifica”.

“Estas instancias deben replicarse en muchos lugares de la provincia. Desde la gestión local sabemos que el desarrollo de la ciudad depende también del trabajo conjunto con el sector privado”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de Caproler, Sergio Borré, valoró el encuentro como un hecho histórico para el sector lácteo entrerriano, celebrado bajo el lema “Solo unidos podemos crecer”.

“La lechería es mucho más que producir leche; es una cadena integrada que incluye a los tamberos, la industria, la logística, el comercio, los proveedores y también al Estado. Debemos cuidar el presente, construir el futuro y seguir apuntando a la integración de toda la cadena”, afirmó.

Autoridades presentes

Del encuentro participaron además el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Agricultura, Raúl Boc Ho; el secretario de Comercio e Industria, Catriel Tonutti; la secretaria de Energía, Noelia Zapata; y el representante de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal, José Mouliá, entre otros funcionarios.

Con esta jornada, Entre Ríos dio un nuevo paso hacia la consolidación de su cadena láctea como sector estratégico, promoviendo la articulación público-privada y reafirmando el compromiso provincial con la producción, la inversión y el arraigo rural.