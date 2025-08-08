El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, oficializó la conformación de un nuevo frente electoral provincial integrado por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza. Según expresó, el objetivo de esta alianza es “consolidar un cambio profundo y sostenible” tanto en la provincia como en el país.

“Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado”, afirmó el mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que destacó que su gestión impulsa “reformas estructurales” orientadas a “ordenar, transparentar y terminar con los privilegios de la política”.

Frigerio sostuvo que el nuevo frente se basa en “la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro”.

En ese sentido, subrayó que la coalición une a sectores que comparten “la defensa del campo y del sector productivo” y el “compromiso de seguir construyendo una Entre Ríos de oportunidades, desarrollo y trabajo”.

El acuerdo, según el gobernador, busca “dar soluciones concretas a la gente” y consolidar un modelo de gestión que, a su entender, “ya ha marcado un rumbo claro” en la provincia.