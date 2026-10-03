El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo en París una reunión con representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), en el marco de la Argentina Week, para analizar alternativas de financiamiento destinadas a proyectos estratégicos de Entre Ríos.

Durante el encuentro se abordaron posibles herramientas para avanzar en iniciativas vinculadas con el tratamiento de residuos y la transición energética, dos de las áreas que la provincia busca desarrollar con financiamiento de largo plazo.

También se analizó la posibilidad de incorporar al Consejo Federal de Inversiones (CFI) a mecanismos de garantía que permitan facilitar el acceso a recursos y agilizar los procesos necesarios para avanzar con los proyectos.

“El financiamiento es clave para que las inversiones se concreten”, sostuvo Frigerio durante la actividad. En ese marco, destacó la necesidad de generar condiciones que permitan reducir obstáculos y facilitar el acceso a herramientas financieras para proyectos considerados estratégicos para la provincia.

La reunión formó parte de la agenda que Entre Ríos desarrolla en París para establecer vínculos con organismos internacionales y presentar oportunidades de inversión vinculadas con el perfil productivo de la provincia.

Frigerio participó del encuentro con Macron

Como parte de la agenda de la Argentina Week, Frigerio también participó del encuentro encabezado por el presidente Javier Milei con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a otros gobernadores y representantes de la delegación argentina.

La reunión con Macron se realizó el jueves 1° de octubre en el Palacio del Elíseo. Posteriormente, Milei mantuvo un encuentro con los gobernadores que integraron la delegación argentina en París.

La Argentina Week se desarrolla con el objetivo de promover oportunidades de inversión y negocios y fortalecer los vínculos económicos entre Argentina y actores internacionales. En ese marco, Entre Ríos busca presentar proyectos vinculados con sus sectores productivos y ampliar las alternativas de financiamiento para iniciativas provinciales.