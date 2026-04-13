El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este martes una reunión con representantes de los principales gremios estatales con el objetivo de avanzar en el análisis del proyecto de reforma previsional de la provincia. El encuentro marcó el inicio de una instancia formal de diálogo para abordar la situación de la Caja de Jubilaciones y explorar posibles consensos en torno a modificaciones del sistema.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, en Paraná, y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

Tras el encuentro, la secretaria adjunta de Unión del Personal Civil de la Nación, Carina Domínguez, valoró la apertura del espacio de diálogo y destacó que “se escucharon varias opiniones” en una mesa que consideró necesaria para el tratamiento de un tema de alta sensibilidad. En ese sentido, remarcó que todos los sectores deben formar parte del debate y advirtió que cualquier eventual ajuste no debe recaer exclusivamente sobre los trabajadores estatales.

Domínguez también señaló que los ejes planteados por el Gobierno —como la edad jubilatoria y los años de aporte— constituyen variables técnicas esperables dentro del análisis, aunque aclaró que ello no implica acuerdo por parte de los gremios. Además, anticipó que se avanzará en reuniones sectoriales para profundizar cada uno de los puntos y que se presentaron propuestas alternativas vinculadas al financiamiento del sistema previsional.

La dirigente sindical subrayó que la continuidad de los gremios en la mesa refleja una oportunidad para discutir la reforma más allá de la existencia de un proyecto legislativo. Según indicó, el objetivo es evitar conflictos y perjuicios sectoriales, al tiempo que se busca avanzar hacia un sistema sostenible y equitativo tanto para trabajadores activos como para jubilados.

Por su parte, el representante del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Fernando García, calificó el encuentro como positivo y destacó la expectativa de los trabajadores por participar del proceso. “Se abre una etapa de trabajo sostenido, con seguimiento y aportes sectoriales, en defensa de los derechos adquiridos”, afirmó.

En esa línea, García sostuvo que el debate debe contemplar soluciones estructurales frente a una problemática de fondo. “Estamos avanzando y vamos a aportar porque creemos que el gobernador ha planteado que existe una problemática muy profunda. Es un camino a futuro que nos toca resolver o al que debemos aportar desde nuestro lugar”, expresó.

Del encuentro participaron representantes de diversos gremios, entre ellos Asociación Trabajadores del Estado, Asociación del Magisterio de Entre Ríos, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, Sindicato Argentino de Docentes Privados, Unión de Docentes Argentinos, Asociación del Personal Legislativo, Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Asociación Judicial de Entre Ríos, Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales y el propio Suoyem.

El Gobierno provincial apuesta a sostener el diálogo con los distintos sectores en busca de consensos que permitan avanzar en una reforma previsional que atienda el déficit del sistema sin afectar de manera desproporcionada a los trabajadores. Mientras tanto, los gremios se mantienen en estado de análisis y participación activa en una discusión que consideran clave para el futuro del régimen jubilatorio entrerriano.