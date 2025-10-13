La cartelera teatral de la ciudad continúa ofreciendo propuestas de gran nivel y atractivo. Este sábado 18 de octubre, a las 21:00 horas, se presentará en el Salón Municipal la reconocida obra “Frida, ¡Viva la vida!”, un unipersonal protagonizado por la actriz Laura Azcurra, con texto del dramaturgo mexicano Humberto Robles.

El espectáculo, destinado a público general (jóvenes y adultos), propone un viaje emocional y poético por la vida y la obra de Frida Kahlo, una de las artistas más influyentes y admiradas del siglo XX. A través del formato de monólogo teatral, la pieza revive momentos fundamentales de su historia: su infancia, su relación con Diego Rivera, sus pasiones, dolores y su profunda visión de México y del arte como forma de resistencia y expresión.

La puesta en escena se distingue por una cuidada iluminación y ambientación sonora, con música mexicana que acompaña la intensidad interpretativa de Azcurra, generando una atmósfera que sumerge al espectador en el universo íntimo de la artista.

“Frida, ¡Viva la vida!” ha sido presentada con gran éxito en distintas ciudades de Argentina y otros países, recibiendo elogios por la sensibilidad, fuerza y autenticidad de su interpretación, así como por la capacidad de conectar con el público desde la emoción y la reflexión.

Las entradas anticipadas, con un valor de $20.000, pueden adquirirse en las cajas del edificio de la Municipalidad de Crespo o a través de la plataforma digital Masshow Entradas.

El evento es organizado por la Municipalidad de Crespo, junto a Poncho Produce, Geluk, +Show Entretenimiento y el Club Social San Martín de Paraná.