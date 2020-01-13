Crespo (Paralelo 32).- Clasificado por la sede Villaguay, el bailarín y profesor de danzas crespense Franco Zaragoza y su compañera profesora de folclore Leonela Ferreyra (La Paz) competieron este fin de semana en el rubro pareja tradicional, en el Certamen Nuevos Valores Pre Cosquín 2020, donde quedaron como finalistas.

Franco no puede competir ni representar a la sede Crespo donde interviene su padre como organizador, por eso junto a su pareja de baile lograron la clasificación en Villaguay.

Los artistas se midieron con representantes de las sedes de Curuzú Cuatiá (Corrientes; Azul, José C. Paz e Ituzaingó (Bs. As.); Esperanza (Santa Fe), Ingeniero Luiggi (La Pampa) y de San Juan, interpretando un chamamé y un rasguido doble.

El crespense ya tuvo su primera experiencia en Pre Cosquín allá por 2016. Cumplió su sueño de pisar por primera vez el escenario Atahualpa Yupanqui integrando el conjunto de danzas “El Grito Sagrado”.

Finalistas de la quinta ronda

RUBROS MÚSICA

Solista Vocal Masculino: Feliche Pancho Barroso – sede Ituzaingo

Solista Vocal Femenino:Agustina Abraham Gaitan – Sede Ingeniero Luiggi

Dúo Vocal:

-Dos Puntos – sede Ituzaingo

-Che Guri – sede Villaguay

Conjunto Vocal: La Fortunata – Sede Ituzaingo

Solista Instrumental: Laura Molinas – sede Ituzaingo

Conjunto Instrumental: Villa Astengo – sede Ituzaingo

Tema Inédito: Florcita del Cerro – sede Villaguay

RUBROS DANZA

Pareja de Baile Tradicional:

-Vazquez/Gigena – sede Jose C Paz

-Zaragoza/ Ferreyra – sede Villaguay

Pareja de Baile Estilizada: Doval/ Garcia – sede Esperanza

Conjunto de Baile Folklórico: Riveros Luna Compañia de Danzas – sede San Juan

Solista de Malambo:

-Sergio Migan – sede Azul

-Pablo Benitez – sede San Juan

Conjunto de Malambo:

-Ancestral – sede Jose C Paz

-El Puñal Malambo – sede San Juan