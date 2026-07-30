El bailarín y docente de danzas folclóricas Franco Zaragoza abrió las puertas de su historia personal durante una entrevista en el programa La Hora Dorada, donde repasó sus inicios, habló de los sueños que hoy comienza a cumplir y dejó un mensaje sobre la importancia de animarse a ser auténtico.

Conocido en Crespo por su trayectoria artística, Zaragoza también se desempeña como técnico en Higiene y Seguridad y se encuentra finalizando la Licenciatura. Sin embargo, asegura que la danza sigue siendo el eje de su vida.

"Primero soy bailarín y docente de danza folclórica. Después viene mi otra profesión. La danza es mi vida", afirmó.

Una vida marcada por el folclore

Franco contó que nació y creció en una familia profundamente ligada al folclore, lo que despertó desde muy pequeño su pasión por la danza.

Hoy, además de presentarse en escenarios, transmite ese conocimiento como profesor, acompañando la formación de nuevos bailarines.

"Estoy empezando a cumplir sueños que tuve desde muy chico", resumió al describir el momento personal y profesional que atraviesa.

El Teatro Colón, un sueño pendiente

Consultado sobre el escenario en el que le gustaría presentarse alguna vez, no dudó en elegir uno de los espacios más emblemáticos del país.

"Me gustaría bailar en el Teatro Colón. Cuando lo conocí pensé lo maravilloso que sería estar en ese escenario".

En cuanto a sus referentes, destacó al bailarín entrerriano Laureano Martínez, a quien considera una inspiración dentro de la danza del Litoral.

El chamamé, la música que lo representa

Aunque disfruta de todas las expresiones del folclore argentino, reconoció que el chamamé ocupa un lugar especial.

Entre sus artistas favoritos mencionó a Abelardo Dimotta y Monchito Merlo, cuya música —aseguró— siempre logra levantarle el ánimo.

"Cuando necesito energía, pongo un chamamé y cambia todo", expresó.

"Antes me costaba decir que era bailarín"

Uno de los momentos más profundos de la entrevista llegó cuando recordó que durante su adolescencia le costaba expresar libremente su pasión por la danza debido a los prejuicios.

"Cuando era más chico me daba vergüenza decir que era bailarín. Había comentarios o burlas, como les pasa a muchos chicos. Hoy puedo decir con orgullo que soy bailarín folclórico".

Para Zaragoza, haber superado ese temor fue un paso fundamental para crecer tanto en lo artístico como en lo personal.

Un mensaje para quienes tienen miedo de mostrarse

Sobre el final de la entrevista, dejó una reflexión dirigida a quienes sienten temor de expresar quiénes son o qué desean hacer con sus vidas.

"Lo más difícil es dar el primer paso. Después descubrís que hay mucha gente que te acompaña y, sobre todo, te sacás una mochila enorme de encima".

También sostuvo que la autenticidad es uno de los valores más importantes que intenta transmitir a sus alumnos.

"No se trata de ser distinto. Se trata de ser auténtico. Cuando uno es auténtico, automáticamente empieza a ser distinto porque está siendo él mismo".

El sueño de dejar una huella

Con 30 años y una trayectoria construida sobre el trabajo constante, Franco Zaragoza asegura que su mayor objetivo no pasa únicamente por los escenarios.

Su verdadero sueño es convertirse en un referente de la danza entrerriana y que las futuras generaciones encuentren inspiración en el camino recorrido.

"Trabajo todos los días para que, cuando ya no baile tanto, pueda haber dejado una huella en mis alumnos y en los bailarines que vienen detrás", concluyó.

Más allá de los reconocimientos o los escenarios, el crespense sostiene que el mayor logro es poder vivir de aquello que ama y transmitir, a través de la danza, una forma de entender la vida basada en la pasión, el compromiso y la autenticidad.