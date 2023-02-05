Nogoyá.- En Paralelo 32, sobre todo cuando se debía hacer referencia al folclore, acudíamos a un referente de esa música como era Beto García, un vecino de calle San Martín y Catamarca, cultor popular y animador en festivales de la zona. Hoy nos toca hacer referencia a los nietos de Don Beto, que siguen su legado y con la música a cuestas cosechan importantes logros.

Franco y Anahí García lanzaron un nuevo tema junto a la banda “Pa’ Bailar” la primer orquesta de tambores en Entre Ríos que desarrolla música en tiempo real a través de un sistema de señas.

Con esa impronta, días pasados se conoció “Quiero” que fue lanzado en todas las plataformas digitales.

Para Franco, el lanzamiento de la producción musical representan “una felicidad y emoción tremendas, es una canción que la empecé a escribir hace tres años y con Juan Pablo Francisconi (director de Pa’ Bailar) desde hace un año la venimos trabajando. A él llegué gracias a una convocatoria e invitación que tuvimos junto a Anahí, para participar de funciones con el Ensamble Musical “Cultura del Agua”, que recorrimos la provincia y parte del país.

Con ellos además de las presentaciones, se realizaban talleres, conversatorios y demás, desde ahí nació una amistad que bien podríamos decir que es una hermandad” narra Franco, reconociendo que previo al lanzamiento, los hermanos García estaban con mucha ansiedad.

“Es un trabajo que llevó más de un año, con la producción musical, con viajes a Buenos Aires, somos mucha gente en el equipo de trabajo de esta canción, si bien el grupo tiene más de quince integrantes, detrás de escena hay mucha más gente. Las voces las grabamos en Nogoyá con Cris Mihura, las enviamos a Buenos Aires para seguir mejorando y retocando con el productor de la canción” explicó sobre el origen de la canción.

Luego se fue sumando gente a esta canción, músicos amigos y desde la producción musical puso su broche de oro Daniel Ovié que tiene una vasta experiencia en el rubro con más de trece premios Grammy en su haber y haber trabajado con Rubén Blades, Diego Torres, Calle 13 y mucho mas.

“Compartir el trabajo con él en su estudio fue un flash para nosotros, es algo que consideramos un gran reconocimiento, fue como cargar el auto con la mejor nafta para seguir el camino sabiendo que todo estaba funcionando bien” definió Franco en Radio La Voz.

Sobre el año que comienza, será muy prometedor para los autores de Quiero, “arrancamos de manera maravillosa, se vienen más canciones, porque mas allá de esta compartimos tiempo con Juan Pablo y tenemos algunas letras que le fuimos dando forma en alguna que otra mañana compartida” anticipó.

Para este año los hermanos tienen previsto sacar más canciones, “el año pasado saqué “Loco” pero ahora puedo adelantar que la vamos a reversionar con un artista invitado de lujo” sobre su relación y conexión con su hermana, Franco expresó: “con Anahí nos encontramos mucho, desde la pandemia comenzamos a afianzar esta conexión con la música, ahí hubo algo donde nos encontramos mucho más no solo con ella, sino también con mi otro hermano Lucas, siempre con la música de por medio. Los admiro mucho por lo que hacen”.

Sobre la canción

Para los autores de “Quiero”, la canción habla mucho de lo que pasa en la noche “y de esa desinhibida que nos damos por el alcohol. Por eso esta canción tiene un mensaje de fondo, que pregunta ¿Por qué tenemos que desinhibirnos con algo? ¿Por qué no podemos hacerlo sin nada de por medio, por nosotros mismos?”, reflexionó Franco.

Quiero – Pa’ Bailar, con Franco y Anahí García

Estoy en la fiesta

Y estas luces no me dejan que aparezca

Es que tomé una cerveza

Y esta noche quiero hacerte una propuesta

Papi yo no siento que esto sea verdad

Siempre que te busco, a mi me ignoras

Creo que tú lo sabes, que a mí me encantas

Pero siento que molesto, si te busco pa’ bailar.

Quiero besarte mi amor, por favor

Te estoy buscando y tú me estás ignorando

Y que entiendas que vos y yo

Sentimos algo que nos está devorando.

Ay bebé que ganas que te vengas conmigo

Puede que esta noche nos quedemos sin el vino

No me hago problema si un trago ya no queda

Me quedo contenta si a la noche tú me besas.

Ya se fue la noche y comienza a amanecer

Ay se me hizo tarde y ya es hora de volver

No sé si esta noche lo que quise lo logré

Solo sé que me miraste y por dentro exploté.

El alcohol en la noche es como un río

que nos lleva como peces hambrientos

A todo lo que está prohibido.