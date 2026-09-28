El paranaense Francisco Giusti, uno de los principales impulsores del stand up paddle (SUP) en la ciudad, participará en el Campeonato Mundial de SUP ICF 2026, donde representará al Paraná Rowing Club.

La competencia se desarrollará del 14 al 18 de octubre en Sabaudia, Italia, con pruebas que tendrán como escenarios el Lago di Paola y el mar Tirreno. Giusti competirá en las modalidades de sprint, carrera técnica y larga distancia.

De una primera tabla al desarrollo del SUP en Paraná

La relación de Giusti con el SUP comenzó en 2014, cuando la disciplina todavía era poco conocida en Paraná.

En aquel momento, algunas personas dudaban de que pudiera practicarse en el río debido a la corriente. Giusti decidió avanzar de todos modos: compró su primera tabla con sus ahorros, vendió una moto para adquirir la segunda y comenzó a invitar a otras personas a probar la actividad.

“Me decían que no iba a funcionar por la correntada del río”, recordó. “Yo les respondía, dejame a mí”.

Con el tiempo, fundó la Escuela de SUP Paraná y participó en el desarrollo de otras escuelas de la ciudad, entre ellas la del Paraná Rowing Club.

“Una de las cosas que más me enorgullece es haber contribuido al desarrollo de otras escuelas en la ciudad”, señaló Giusti.

Ocho campeonatos argentinos y un título mundial

A la difusión de la disciplina se sumó su trayectoria competitiva. Giusti obtuvo ocho campeonatos argentinos y participó en la organización de diez campeonatos en Paraná. En total, la ciudad fue sede de once ediciones.

En 2025, además, consiguió el título de campeón mundial ICF en carrera técnica, dentro de la categoría Máster 40, durante el campeonato disputado en Abu Dhabi.

Ahora afrontará un nuevo desafío internacional en Italia, con la posibilidad de competir nuevamente entre los principales exponentes del SUP.

Paraná, un polo del stand up paddle

El crecimiento de la disciplina en la capital entrerriana se refleja en la cantidad de atletas, las escuelas formadas, la realización de competencias y el desarrollo de la práctica recreativa.

También se destacan los títulos y medallas internacionales obtenidos por deportistas paranaenses, entre ellos Giusti, Juliette Duhaime y Lucía Clembosky.

Desde el Paraná Rowing Club expresaron su satisfacción por la participación de Giusti y destacaron que su presencia en el Mundial permite visibilizar el crecimiento que alcanzó el SUP en Paraná y el trabajo desarrollado durante los últimos años por deportistas, escuelas y entrenadores.