En un encuentro con la última incorporación del Atlético Echagüe Club, Francisco Bonaguro, conocido cariñosamente como el "Pampa", descubrimos la trayectoria de este joven basquetbolista originario de Santa Rosa, La Pampa. Con apenas 25 años, Bonaguro llegó al club a principios de año, dispuesto a dejar su marca en la segunda temporada de la Liga Argentina de Básquet.

Desde sus primeros pasos en el básquet, el deporte se convirtió en una parte esencial de la vida de Francisco. Criado en una familia tradicional, siempre menciona a sus padres como su principal fuente de apoyo. Su llegada al Atlético Echagüe Club fue celebrada después de las festividades de fin de año, y se sumó a las recientes adiciones al equipo.

"Me recibieron bien y por suerte me pude adaptar bastante rápido", comenta Francisco sobre su llegada al club. A pesar de no haber explorado mucho la ciudad de Paraná debido a las giras por el norte, destaca la belleza de la costanera y el río, elementos que le resultan novedosos proveniendo de Santa Rosa.

Bonaguro inició su relación con la naranja en su ciudad natal, en el club All Boys, reconocido más por el fútbol pero actualmente activo en la Liga Federal de Básquet. Su amor por el deporte se consolidó a los 15 años cuando se mudó a Bahía para jugar de manera más seria, marcando el comienzo de su dedicación al básquet como estilo de vida.

A pesar de los desafíos que enfrentó, Francisco no solo destacó en la cancha sino también en sus estudios. Completó la secundaria a distancia y comenzó la carrera de radiología, aunque no pudo finalizarla debido a sus compromisos deportivos.

En cuanto a su familia, Bonaguro es el primero en dedicarse por completo al deporte, aunque su hermano también sigue una carrera en el vóley. Sobre sus experiencias en distintos equipos y las dificultades de estar lejos de casa, comenta que, con el tiempo, se ha acostumbrado a los viajes, pero siempre extraña a la familia y los amigos.

Con respecto a referentes deportivos, destaca a su padre como la figura que siempre lo ha apoyado y guiado en su carrera. En la cancha, Francisco se desempeña como ala-pívot o pívot, destacando especialmente en la defensa.

"Siento que estoy viviendo un sueño, una revancha", expresa Bonaguro al hablar sobre su oportunidad de jugar en la Liga Argentina, después de una lesión que lo dejó fuera de juego durante un año. Con humildad, se muestra agradecido por la oportunidad de competir nuevamente en esta instancia junto a Echagüe.

En relación al actual desempeño del equipo, reconoce que están atravesando un momento desafiante, pero destaca el espíritu positivo y las ganas de mejorar. Ante la necesidad de sumar victorias, se preparan para enfrentar a un rival conocido este lunes.

Francisco Bonaguro, el "Pampa", llega con la determinación de contribuir al éxito del Atlético Echagüe Club en la Liga Argentina de Básquet. Con su experiencia y pasión por el juego, se espera que sea una pieza clave en la búsqueda de los resultados deseados por toda la familia echagüense.