Cine (Entre Ríos).- El tercer largometraje de ficción del cineasta crespense Maximiliano Schonfeld, que comenzó a rodarse en el mes de marzo en Valle María y localidades cercanas, obtuvo el fondo “Aide aux cinémas du monde” (Ayuda a los cines del mundo) del CNC “Centre National du Cinéma et de l’image Animée Français” (Centro Nacional de Cine e Imagen Animada de Francia).

El film, que cuenta la historia de Abel, un adolescente que asume la identidad de su primo, Jesús López, luego de la muerte de éste; como es costumbre del Director, cuenta con la participación de lugareños en la interpretación de los personajes. Se espera puedan finalizar su filmación a fines de este año, cuando la situación sanitaria lo permita.

Qué es el “Aide aux cinemas du monde”

La “Ayuda a los cines del mundo” es un fondo que el Centro Nacional de Cine e Imagen Animada de Francia adjudica a largometrajes de ficción, animación o proyectos documentales creativos destinados al primer uso en salas cinematográficas.

El soporte para cines de todo el mundo proporciona un único punto de entrada para cineastas de todo el mundo. Su objetivo es hacer que la asociación de cineastas y profesionales de todo el mundo sea más abierta, más atractiva y más simple, con el fin de coproducir juntos obras que ayuden a promover la diversidad cultural.