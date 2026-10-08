Las fotomultas instaladas en el acceso a Oro Verde comenzarán a generar sanciones económicas desde el jueves 15 de octubre, cuando finalizará la etapa de prueba y concientización implementada por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

El sistema funciona sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 6,5, en el sector del arco de acceso a la localidad. Las cámaras están destinadas a detectar dos infracciones: circular sin cinturón de seguridad y utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Hasta el miércoles 14 de octubre, las actas continuarán teniendo carácter educativo y no implicarán una sanción económica. Desde el día siguiente, las infracciones constatadas mediante el sistema comenzarán a ser sancionadas.

Cuánto pueden costar las multas

Las sanciones se calculan mediante Unidades Fijas (UF), por lo que el monto en pesos puede variar de acuerdo con el valor vigente de cada unidad.

Con una UF establecida actualmente en $2.130, los valores difundidos son:

No utilizar el cinturón de seguridad: entre 50 y 100 UF , equivalentes aproximadamente a $106.500 y $213.000 .

entre , equivalentes aproximadamente a . Utilizar el celular mientras se conduce: entre 150 y 500 UF, es decir, aproximadamente entre $319.500 y $1.065.000.

El monto final depende de la cantidad de unidades aplicadas en cada caso y del valor vigente de la UF al momento de la infracción.

La falta de cinturón alcanza a todos los ocupantes del vehículo, mientras que la normativa prohíbe la utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

Cerca de 100 infracciones por día

Durante el período de prueba, el sistema permitió registrar la frecuencia de estas conductas.

Según los datos difundidos por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, se detectan aproximadamente 35 infracciones diarias por falta de cinturón y otras 65 por utilización del celular.

En total, se trata de alrededor de 100 infracciones por día, aunque las autoridades aclararon que las cifras son aproximadas y pueden variar.

Anteriormente, durante julio y agosto, las cámaras habían registrado 780 y 520 infracciones, respectivamente, mientras las notificaciones tenían carácter informativo y no generaban multas.

Qué detectan las cámaras

Los dispositivos instalados en el acceso a Oro Verde permiten observar al conductor y al acompañante delantero y funcionan en ambos sentidos de circulación.

El objetivo del sistema es detectar conductas consideradas de riesgo para la seguridad vial, particularmente aquellas que pueden reducir la capacidad de reacción del conductor o aumentar las consecuencias de un siniestro.

La Policía de Entre Ríos señaló que el cinturón de seguridad constituye una medida fundamental de protección para todos los ocupantes del vehículo, mientras que el uso del teléfono genera una distracción durante la conducción.

Se termina la etapa de advertencias

Antes de comenzar con las sanciones económicas, personal de las áreas de Operaciones Viales y Educación Vial realizó controles preventivos y actividades de concientización en el acceso a Oro Verde.

Durante ese período se informó a los conductores sobre el funcionamiento de las cámaras y las conductas que serían controladas.

El miércoles 14 de octubre será el último día de advertencias sin costo.

Desde el jueves 15, quienes circulen por el sector deberán tener en cuenta que las infracciones detectadas por las cámaras podrán convertirse en multas económicas de acuerdo con la normativa vigente.

Para los conductores que transiten habitualmente por la Ruta 11, la recomendación es concreta: todos los ocupantes deben llevar colocado el cinturón y el celular debe permanecer fuera de uso durante la conducción.