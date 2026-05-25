La actividad estuvo encabezada por el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, quien fue recibido por el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), Alejandro Miotti. Durante la jornada también se concretó la presentación formal de Dana Eliana Godoy como nueva directora del Patronato de Liberados, organismo clave dentro del esquema de acompañamiento y asistencia a personas liberadas.

El encuentro se enmarca en una estrategia integral que busca fortalecer la coordinación institucional entre el sistema penitenciario y las áreas encargadas de la asistencia post-penitenciaria, promoviendo acciones concretas orientadas a la inclusión social, laboral y familiar de quienes recuperan su libertad.

Un eje estratégico para la reinserción y la seguridad

El Patronato de Liberados cumple un rol fundamental dentro de la estructura de justicia y seguridad ciudadana de la provincia, ya que tiene a su cargo el acompañamiento técnico y profesional de personas que han cumplido sus condenas.

Su labor está orientada a facilitar procesos de reinserción social sostenibles, mediante herramientas que favorezcan el acceso al empleo, la reconstrucción de vínculos familiares y comunitarios, y la disminución de factores de riesgo asociados a la reincidencia delictiva.

Durante la reunión, Maneiro destacó la importancia de fortalecer esta área estratégica con una mirada dinámica y profesional, alineada a los objetivos del Ministerio de Seguridad y Justicia.

El funcionario subrayó la necesidad de consolidar políticas públicas con un fuerte componente social, orientadas a generar oportunidades reales de inclusión y acompañamiento para las personas liberadas, en el marco de una visión institucional vinculada a la identidad y el desarrollo de Entre Ríos.

Articulación institucional y compromiso conjunto

Por su parte, desde la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos ratificaron el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Patronato de Liberados, fortaleciendo la articulación entre ambas estructuras.

Esta integración institucional responde a lineamientos impulsados por la cartera de Seguridad y Justicia, que apuntan a unificar esfuerzos entre el sistema penitenciario y los organismos de asistencia post-penitenciaria para consolidar trayectorias de inclusión social y reducir los niveles de reincidencia.