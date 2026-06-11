Buenos Aires.- El 4 y 5 de marzo comenzará la temporada 2017 de Food Fest BA, al aire libre y en la pista central de La Rural (Buenos Aires). El festival gourmet sobre ruedas -que cautivó a miles de visitantes durante 2016- volverá con las propuestas gastronómicas de reconocidos food trucks. Este año la música será una de las atracciones principales, con bandas en vivo y DJ Sets que acompañarán cada edición. La entrada es libre y gratuita.

Para más información: http://www.foodfest.com.ar/

Food Fest BA nació como un espacio donde se pueden conocer las últimas tendencias gastronómicas de los distintos rincones del mundo, en el corazón de Buenos Aires y elaborados por verdaderos maestros de la comida Street. Además, durante las ediciones se ofrecen las más variadas actividades culturales al aire libre, estimulando así todos los sentidos de los visitantes.

Marcia Güttner, Gerente Comercial de Ferias Propias de La Rural y organizadora de Food Fest BA, sostiene: “en línea con las nuevas tendencias y un público en constante movimiento, La Rural sigue a la vanguardia para generar eventos que ofrezcan alternativas novedosas. Hoy en día la gastronomía gourmet y la música al aire libre son trends convocantes y por eso nació Food Fest BA que este año tendrá 10 ediciones para hacer del predio un lugar de encuentro para disfrutar con amigos y en familia.”

En esta nueva temporada, Food Fest BA ofrecerá las propuestas gastronómicas e internacionales que se fusionarán con los shows musicales de artistas como Lee, la banda emergente Joystick, Santos Caracoles, Damasoul y Creedence Revalue, entre muchas otras, quienes con su impronta crearán la atmósfera ideal para vivir un evento único.

Food Fest BA | Edición 2016

Organizadores: organiza La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires

Sede: Pista Central de La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires

Ingresos: Av. Sarmiento 2704 – Entrada gratuita

Estacionamiento: Av. Sarmiento 2704 y Av. Cerviño 4476

Días: sábado 4 y domingo 5 de Marzo

Horario: 14 a 01hs. el sábado; y de 13 a 21hs. el domingo.