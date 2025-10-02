Con gran convocatoria, Folmer, concesionario oficial Renault con más de 60 años de trayectoria en Entre Ríos, realizó un exclusivo evento en su sucursal de Concepción del Uruguay el pasado miércoles 1 de octubre. La velada tuvo como protagonistas a dos vehículos de alta gama de la marca francesa: el nuevo Renault Koleos y el Renault Arkana, referentes en diseño, tecnología y confort.

Los asistentes pudieron apreciar de cerca las innovaciones que estos modelos incorporan, reflejando el salto tecnológico y estilístico que Renault proyecta para el futuro de la movilidad.

El Renault Koleos, en su versión Esprit Alpine full hybrid E-Tech, marcó un hito al introducir en Argentina la tecnología híbrida autorecargable de la marca. A su vez, la versión Techno llamó la atención por su motor turbo 2.0 L y su sistema de tracción integral.

El Renault Arkana, en tanto, se destacó por su diseño audaz tipo coupé, que combina deportividad y eficiencia, ampliando el portfolio de alta gama de Renault en el país.

Durante la presentación, Javier Folmer subrayó la importancia del doble lanzamiento:

“Este doble lanzamiento de la gama Renault Esprit Alpine con el carácter deportivo del Renault Arkana y la innovación híbrida del nuevo Renault Koleos marca el inicio de una nueva etapa, proyectada hacia el futuro de la marca”.

Con este evento, Folmer reafirmó su papel como referente de la red Renault en la provincia, acercando a los entrerrianos las últimas tendencias globales de la automotriz.